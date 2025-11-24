Language
    राहुल गांधी की क‍िस बात पर राष्‍ट्रहित में नहीं मानते केंद्रीय मंत्री? कहा-उदासीनता और अनदेखी क्षोभजनक

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:45 PM (IST)

    Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर राष्ट्रहित के मामलों में उदासीन रहने का आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की अनदेखी और बेरुखी निराशाजनक है। एसआइआर के मुद्दे पर उन्‍होंने कहा क‍ि यह बहुत जरूरी है।  

    Hero Image

    केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर उठ रहे प्रश्नों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने घुसपैठियों को बचाने का असफल प्रयास बताया है।

    सोमवार को पटना में मीडिया के समक्ष Minister Nityanand Rai ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्र-हित के प्रति राहुल की उदासीनता और अनदेखी क्षोभजनक है।

    उन्हें पता ही नहीं कि चाहे बिहार हो, बंगाल हो या देश का कोई दूसरा राज्य, घुसपैठियों को बाहर निकालना इसलिए जरूरी है, क्योंकि वे नागरिकों की हकमारी कर रहे।

    लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है एसआइआर

    नित्यानंद ने कहा कि एसआइआर वस्तुत: लोकतंत्र को मजबूत करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे जाने-समझे बिना राहुल इस पर प्रश्न उठा रहे हैं।

    दरअसल, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण विपक्ष घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह राष्ट्र-हित में नहीं है और नागरिकों, विशेषकर युवाओं, के हितों के विरुद्ध है।

    घुसपैठिए जाली दस्तावेजों के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो गए। वे भूमि पर कब्जा कर लेते हैं और उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो असली नागरिकों के लिए हैं।

    उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एसआइआर के विरुद्ध पूरा विपक्ष एक सुर हो गया था। राहुल के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई।

    हालांकि, चुनाव परिणाम बता रहा कि जनता विपक्ष के आरोपों से सहमत नहीं हुई। अब निर्वाचन आयोग द्वारा नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआइआर कराया जा रहा है, जिसका सर्वाधिक विरोध बंगाल में हो रहा है।

    12 राज्‍यों में चल रही प्रक्रिया 

    गौरतलब है कि बिहार के बाद देश के 12 राज्‍यों में एक साथ एसआइआर की प्रक्रिया चल रही है। इनमें नौ राज्‍य और तीन केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

    इन राज्‍यों में 51 करोड़ मतदाता हैं। एसआइआर की प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 अंत‍िम मतदाता सूची प्रकाशन के साथ समाप्‍त होगी।  

    इसके अनुसार यूपी, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, राजस्‍थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वी, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, तम‍िलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआइआर हो रहा है।   

     