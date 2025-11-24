राज्य ब्यूरो, पटना। मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर उठ रहे प्रश्नों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने घुसपैठियों को बचाने का असफल प्रयास बताया है।

सोमवार को पटना में मीडिया के समक्ष Minister Nityanand Rai ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्र-हित के प्रति राहुल की उदासीनता और अनदेखी क्षोभजनक है।

उन्हें पता ही नहीं कि चाहे बिहार हो, बंगाल हो या देश का कोई दूसरा राज्य, घुसपैठियों को बाहर निकालना इसलिए जरूरी है, क्योंकि वे नागरिकों की हकमारी कर रहे।

लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है एसआइआर

नित्यानंद ने कहा कि एसआइआर वस्तुत: लोकतंत्र को मजबूत करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे जाने-समझे बिना राहुल इस पर प्रश्न उठा रहे हैं।

दरअसल, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण विपक्ष घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह राष्ट्र-हित में नहीं है और नागरिकों, विशेषकर युवाओं, के हितों के विरुद्ध है।

घुसपैठिए जाली दस्तावेजों के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो गए। वे भूमि पर कब्जा कर लेते हैं और उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो असली नागरिकों के लिए हैं।



उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एसआइआर के विरुद्ध पूरा विपक्ष एक सुर हो गया था। राहुल के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई।