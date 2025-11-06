Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     Bihar Election 2025: वोटिंग वाले दिन जागी राबड़ी देवी की ममता, तेजप्रताप-तेजस्वी के लिए क्या कहा

    By Nalini Ranjan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:46 AM (IST)

    Bihar chunav 2025 Phase 1 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लालू परिवार के दोनों बेटे अलग-अलग दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। राबड़ी देवी ने मतदान के बाद दोनों बेटों को शुभकामनाएं दीं और उनके अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही। लालू यादव ने ट्वीट कर युवा और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार को आवश्यक बताया। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राबड़ी देवी (फाइल फोटो)

    नलिनी रंजन, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान(Bihar Election 2025 Phase 1 Voting) के दौरान गुरुवार को लालू परिवार के लिए भावनाओं से भरा पल देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दोनों पुत्र इस बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन पहली बार अलग-अलग दलों और सिंबल पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में राघोपुर से मैदान में हैं। 

    सुबह मतदान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ बिहार वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पहुंचीं। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सब लोग अपना-अपना वोट डालें, यह सबका अधिकार है। दोनों बेटों को मेरी शुभकामनाएं हैं। दोनों अपने पैर पर खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं।

    दिखा मां का स्नेह की झलक

    राबड़ी देवी के इस बयान ने राजनीति के साथ-साथ मां के स्नेह की झलक भी दिखा दी। दोनों बेटों के अलग-अलग रास्ते चुनने के बावजूद उन्होंने निष्पक्ष भाव से दोनों को आशीर्वाद दिया। बिहार में पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 

    लालू परिवार ने भी अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। लालू परिवार के इस चुनावी अध्याय को बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक ही परिवार के दो सदस्य अब अलग-अलग राजनीतिक झंडे के तले जनता के बीच अपनी पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

    तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए

    पूर्व मंत्री मंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। लिखा है कि 20 साल बहुत हुआ। अब युवा और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।