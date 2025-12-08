बिहार के 31 जिलों में 14 से 18 दिसंबर तक पल्स पोलियो टीकाकरण, हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के 31 जिलों (बांका, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, शेखपुरा एवं शिवहर को छोड़कर) में 14 से 18 दिसंबर तक पल्स पोलियों अनुराष्ट्रीय टीकाकरण अभियान मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत शून्य से पांच साल तक के हर एक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

इस अभियान के दौरान मुख्य ट्रांजिट स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं चौक चौराहों से गुजरने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में 2025 तक पोलियो वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिससे सीमावर्ती एवं आवागमन प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता और टीकाकरण और भी अनिवार्य है।