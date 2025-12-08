बिहार के 31 जिलों में 14 से 18 दिसंबर तक पल्स पोलियो टीकाकरण, हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी
बिहार के 31 जिलों में 14 से 18 दिसंबर तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलेगा, जिसमें पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के 31 जिलों (बांका, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, शेखपुरा एवं शिवहर को छोड़कर) में 14 से 18 दिसंबर तक पल्स पोलियों अनुराष्ट्रीय टीकाकरण अभियान मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत शून्य से पांच साल तक के हर एक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।
इस अभियान के दौरान मुख्य ट्रांजिट स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं चौक चौराहों से गुजरने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में 2025 तक पोलियो वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिससे सीमावर्ती एवं आवागमन प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता और टीकाकरण और भी अनिवार्य है।
राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए पल्स पोलियो के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। एक भी बच्चा छूटे नहीं, इसके लिए विशेष निगरानी दल शत प्रतिशत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना सुनिश्चित करेगा।
मंत्री ने बताया कि अभियान के लिए सभी 31 जिलों, प्रखंडों और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स बैठकें आयोजित की जाएगी ताकि अभियान की रणनीति, संसाधन और माइक्रो-प्लान को अंतिम रूप दिया जा सके। हर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की सहभागिता के साथ टास्क फोर्स मीटिंग कर बच्चों की सूची, हाई-रिस्क क्षेत्रों की पहचान और हर बूथ तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
