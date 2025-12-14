Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hallo Doctor: ठंड में बढ़ जाते हैं सोरायसिस के मामले, क्‍या-क्‍या सावधानी बरतनी चाह‍िए? जान‍िए एम्‍स की डॉक्‍टर से

    By Nalini Ranjan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    ठंड के मौसम में सोरायसिस के मामले बढ़ जाते हैं। एम्‍स की डॉक्‍टर बता रही हैं कि इस दौरान क्‍या-क्‍या सावधानी बरतनी चाह‍िए। सोरायसिस एक त्‍वचा रोग है ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    पाठकों के सवालों के जवाब देतीं एम्‍स पटना की डॉ. स्‍वेतालीना प्रधान। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। Health: ठंड के मौसम में एक्जिमा, हेयरफाॅल, डेंड्रफ एवं सोरायसिस (Psoriasis) की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में इनको लेकर विशेष सर्तकता की जरूरत है।

    इस मोसम में हमारा स्कीन ड्राइ हो जाता है, इसके कारण डेंड्रफ हो जाता है, इससे खुजली होने लगती है, इसमें ज्यादा खुजली होने पर कभी-कभी खून भी आ जाता है। बालों का झड़ना भी आरंभ हो जाता है।

    इसके अतिरिक्त शुष्क त्वचा के कारण सोरायसिस की समस्‍या हो जाती है। सही से उपचार कराया जाए तो यह पूरी तरह ठीक हो जाती है। रविवार को दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो जागरण में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना (AIIMS Patna) की चर्म रोग विभागाध्यक्ष डा. स्वेतालीना प्रधान ने ये बातें साझा कीं। इस दौरान काफी पाठकों के प्रश्न के जवाब दिए, प्रस्तुत है, चुनि‍ंदा समस्याओं के समाधान। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    नाक के किनारे दोनों तरफ स्कीन काली पड़ जाती है। पिंपल भी होते हैं तो त्वचा काली पड़ने लगती है।

    - देखना होगा कि आखिर यह किस वजह से हो रही है। आप एम्स में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ओपीडी में आ सकते है।

    गले के आसपास और पीठ में मस्से हो जाते हैं। यह काफी समय से परेशानी का कारण बन रहा है।

    - अब मस्सा आसानी से मशीन से निकाले जाते हैं। इसमें तीन-चार बार अस्पताल जाना पड़ेगा। उपचार से पहले इसकी आवश्यक जांच जरूरी है। मस्सों का इलाज अब काफी आसान हो गया है।

    एड़‍ियां फट जाती है, क्या करें?

    - इस मौसम में एड‍़‍ियां फटने की शिकायत होती है। आप आलता का उपयोग नहीं करें। रात को पैर को गुनगुने पानी में 10 मिनट रखें। इसके बाद पोछकर माश्चराइजर लगाएं।


    हाथ-पैर में लालीपन एवं सूजन रहता है।
    - इसे चिलबिलेन कहते है। ज्यादा सिवियर होने पर फोका हो बनकर घाव हो जाता है। आप दस्ताना पहनकर रहें। ज्यादा परेशानी होने पर डाक्टर से मिले।

    बच्चों को एक्जिमा हो गया है, क्या करें?
    - इसे एटोपिक डर्माटाइटिस कहते है। यह ठंड में अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों को उलेन कपड़ा से सीधा संपर्क नहीं होने दें।


    त्वचा में खुजली होती है, लाल चकते निकल आते हैं।

    - साधरणत: बोलचाल में पित्ती कहते हैं। यह सामान्य बीमारी है। अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। बगैर सलाह के अपने से कोई दवा न करें।

    इस मौसम में अपने त्वचा का ख्याल कैसे रखें?

    - इस मौसम में स्नान के दौरान ख्याल रख कर अपने त्वचा का ख्याल रख सकते है।  गुनगुना पानी से स्नान करें। स्नान के बाद मॉश्चराइजर का उपयोग करें। शरीर में पीएच बैलेंस वाला साबुन का उपयोग करें।

    • स्कीन का रखें विशेष ख्याल
    • त्वचा को रूखी न रहने दें
    • पीएच बैलेंस शैंपू व कंडीशनर का उपयोग करें
    • पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें
    • कम झाग पैदा करने वाला साबुन का उपयोग करें
    • कोई ब्रांडेड मास्चुराइजर, लोशन या क्रीम लगाएं
    • त्वचा पर कुछ असाधारण लग रहा है तो डाक्टर को बताएं
    • खानपान पर विशेष ध्यान दें
    • नियमित रूप से मॉश्चराइजर का उपयोग करें