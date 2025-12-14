जागरण संवाददाता, पटना। Health: ठंड के मौसम में एक्जिमा, हेयरफाॅल, डेंड्रफ एवं सोरायसिस (Psoriasis) की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में इनको लेकर विशेष सर्तकता की जरूरत है। इस मोसम में हमारा स्कीन ड्राइ हो जाता है, इसके कारण डेंड्रफ हो जाता है, इससे खुजली होने लगती है, इसमें ज्यादा खुजली होने पर कभी-कभी खून भी आ जाता है। बालों का झड़ना भी आरंभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त शुष्क त्वचा के कारण सोरायसिस की समस्‍या हो जाती है। सही से उपचार कराया जाए तो यह पूरी तरह ठीक हो जाती है। रविवार को दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो जागरण में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना (AIIMS Patna) की चर्म रोग विभागाध्यक्ष डा. स्वेतालीना प्रधान ने ये बातें साझा कीं। इस दौरान काफी पाठकों के प्रश्न के जवाब दिए, प्रस्तुत है, चुनि‍ंदा समस्याओं के समाधान।

नाक के किनारे दोनों तरफ स्कीन काली पड़ जाती है। पिंपल भी होते हैं तो त्वचा काली पड़ने लगती है।



- देखना होगा कि आखिर यह किस वजह से हो रही है। आप एम्स में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ओपीडी में आ सकते है।



गले के आसपास और पीठ में मस्से हो जाते हैं। यह काफी समय से परेशानी का कारण बन रहा है।



- अब मस्सा आसानी से मशीन से निकाले जाते हैं। इसमें तीन-चार बार अस्पताल जाना पड़ेगा। उपचार से पहले इसकी आवश्यक जांच जरूरी है। मस्सों का इलाज अब काफी आसान हो गया है।



एड़‍ियां फट जाती है, क्या करें?

- इस मौसम में एड‍़‍ियां फटने की शिकायत होती है। आप आलता का उपयोग नहीं करें। रात को पैर को गुनगुने पानी में 10 मिनट रखें। इसके बाद पोछकर माश्चराइजर लगाएं।

हाथ-पैर में लालीपन एवं सूजन रहता है।

- इसे चिलबिलेन कहते है। ज्यादा सिवियर होने पर फोका हो बनकर घाव हो जाता है। आप दस्ताना पहनकर रहें। ज्यादा परेशानी होने पर डाक्टर से मिले। बच्चों को एक्जिमा हो गया है, क्या करें?

- इसे एटोपिक डर्माटाइटिस कहते है। यह ठंड में अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों को उलेन कपड़ा से सीधा संपर्क नहीं होने दें।





त्वचा में खुजली होती है, लाल चकते निकल आते हैं।



- साधरणत: बोलचाल में पित्ती कहते हैं। यह सामान्य बीमारी है। अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। बगैर सलाह के अपने से कोई दवा न करें।