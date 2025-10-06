गयाजी बेलागंज के प्रीतम राज ने बजाया चयन का बिगुल, बिहार अंडर-19 क्रिकेट टीम में दमदार एंट्री

गयाजी के उभरते क्रिकेटर प्रीतम राज ने बिहार अंडर-19 क्रिकेट टीम में जगह बनाकर जिले का मान बढ़ाया है। वह 09 अक्टूबर को पांडिचेरी में बिहार बनाम बंगाल मैच में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रीतम मगध पैंथर क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनके चयन से जिले के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है।

जागरण संवाददाता, गयाजी। गयाजी जिले के बेलागंज प्रखंड के उभरते क्रिकेटर प्रीतम राज ने अपनी प्रतिभा और अनुशासित खेल के बल पर बिहार अंडर-19 क्रिकेट टीम में जगह बनाकर जिले का मान बढ़ाया है। उनके चयन की खबर मिलते ही जिले में खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई। ग्रामीण क्षेत्र से निकले इस युवा खिलाड़ी ने यह साबित किया है कि प्रतिभा अवसर की मोहताज नहीं होती।

प्रीतम लंबे समय से मगध पैंथर क्रिकेट अकादमी गयाजी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। नियमित अभ्यास, फिटनेस और खेल के प्रति गंभीर दृष्टिकोण ने उनके चयन की राह आसान की। अब वह 09 अक्टूबर 2025 को पांडिचेरी में होने वाले बिहार बनाम बंगाल मैच में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह मुकाबला उनके करियर के लिए अगली बड़ी छलांग साबित हो सकता है। उनके चयन से न केवल परिवार में हर्ष का माहौल है, बल्कि क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में भी उत्साह है।

प्रीतम के पिता और परिजनों ने खुशी जताते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण है। परिवार ने उनकी मेहनत को हमेशा प्रोत्साहित किया है। मगध पैंथर क्रिकेट अकादमी के प्रशिक्षकों ने प्रीतम की सफलता को जिले के क्रिकेट इतिहास में मील का पत्थर बताया।

प्रशिक्षक दल से जुड़े पुलशकर सिंह, असद शाहिन और दिवेश आनंद ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रीतम की उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में प्रीतम राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का परचम लहराएंगे।

गयाजी के क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि इस चयन से जिले के खिलाड़ियों में नया उत्साह पैदा होगा। स्थानीय कोचों का कहना है कि ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं में अपार प्रतिभा है, जरूरत केवल अवसर और मार्गदर्शन की होती है।