बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी... पटना की गलियों में कैमरे और मेट्रो की होगी शुरुआत

बिहार के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे पटना की हर गली की निगरानी हो सके। मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि पटना में मेट्रो सेवा इसी माह के अंत तक शुरू हो जाएगी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। दावा किया कि अगले साल से बिहार के शहरों में कूड़े का ढेर नहीं दिखेगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पटना की गली-गली में कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके लिए पटना नगर नेत्र योजना लांच की गई है। इसके तहत पटना की सभी सड़कों-गलियों में कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए नगर विकास विभाग के पदाधिकारी सिवरेज, नल-जल योजना, कचरा उठाव, गंदगी आदि की मानीटरिंग करेंगे।

नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने बुधवार को होटल चाणक्य में आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसी माह के आखिर तक पटना में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। मेट्रो सेवा के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है। जल्द ही अंतिम तारीख तय की जाएगी। अभी प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू होगा। इसके बाद हर माह धीरे-धीरे एक से दो स्टेशनों को चरणवार तरीके से चालू किया जाएगा।