Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी... पटना की गलियों में कैमरे और मेट्रो की होगी शुरुआत

    By Rajat Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:23 PM (IST)

    बिहार के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे पटना की हर गली की निगरानी हो सके। मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि पटना में मेट्रो सेवा इसी माह के अंत तक शुरू हो जाएगी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। दावा किया कि अगले साल से बिहार के शहरों में कूड़े का ढेर नहीं दिखेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    पटना की हर गली की निगरानी कैमरे से होगी

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पटना की गली-गली में कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके लिए पटना नगर नेत्र योजना लांच की गई है। इसके तहत पटना की सभी सड़कों-गलियों में कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए नगर विकास विभाग के पदाधिकारी सिवरेज, नल-जल योजना, कचरा उठाव, गंदगी आदि की मानीटरिंग करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने बुधवार को होटल चाणक्य में आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसी माह के आखिर तक पटना में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। मेट्रो सेवा के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है। जल्द ही अंतिम तारीख तय की जाएगी। अभी प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू होगा। इसके बाद हर माह धीरे-धीरे एक से दो स्टेशनों को चरणवार तरीके से चालू किया जाएगा।

        मंत्री ने विभाग के पिछले पांच साल के कामकाज का ब्योरा दिया एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार में 17 सितंबर से 29 अक्टूबर करीब डेढ़ माह तक राज्य में स्वच्छता पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगले साल से बिहार के किसी भी शहर में कूड़े का पहाड़ और ढेर नहीं दिखेगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है।