    Bihar Government School: सरकारी स्कूलों में लगेंगे प्री-पेड मीटर, खपत पर प्रधानाध्यापकों की होगी नजर

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:34 PM (IST)

    पटना जिले के सभी सरकारी स्कूलों में बिजली के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग बकाया बिजली बिलों का भुगतान कर रहा है। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की खपत कम होगी, और शिक्षक छात्रों को बिजली बचाने के लिए जागरूक करेंगे। प्रधानाध्यापक बिजली की खपत पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई गलत कनेक्शन या मीटर से छेड़छाड़ न हो।

    जागरण संवाददता, पटना। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में बिजली आपूर्ति को लेकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग स्तर पर प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिजली के बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

    बिजली की बकाया राशि भुगतान किए जाने के बाद स्कूलों में स्मार्ट मीटर प्री-पेड मीटर लगाया जाएगा। जिले के वैसे सरकारी स्कूल जहां अब तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, वहां प्रीपेड मीटर लगाने को कहा गया है।

    जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार स्कूलों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर की राशि का भुगतान विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। स्कूलों में बिजली की खपत के अनुसार बिजली बिल का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जिन स्कूलों में सोलर पैनल लगे हैं वहां विभाग उसी आधार पर बिजली विभाग को क्लेम कर राशि का भुगतान करेगी।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाने से बिजली की खपत भी कम होगी। बच्चों को बिजली की बचत के लिए शिक्षक भी जागरूक करेंगे। इससे होगा कि बच्चे स्कूल के साथ-साथ अपने घर के बिजली के खपत पर ध्यान देंगे। स्कूलों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाने के बाद स्कूलों के प्रधानाध्यापक की यह जिम्मेवारी होगी, वे बिजली की खपत पर नजर रखें।

    इसके साथ ही शिक्षक भी विद्यार्थियों को बिजली की बचत के लिए जागरूक करेंगे। एवरेज से अधिक बिजली खपत होने पर प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं गलत कनेक्शन तो नहीं हुआ है। इसके साथ ही स्कूल में लगने वाले मीटर के साथ-साथ कोई किसी तरह का छेड़-छाड़ न हो इसको ध्यान में प्रधानाध्यापक रखेंगे।