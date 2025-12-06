हवाई सेवा लड़खड़ाई तो प्रीमियम ट्रेनों ने भी दिया गच्चा, दिल्ली जाने के लिए नहीं मिल रहा टिकट

जागरण संवाददाता, पटना। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की सेवाएं तीन दिसंबर से प्रभावित हैं। शनिवार को भी उड़ानें लगातार रद और विलंब होने का असर अब रेलवे पर स्पष्ट दिखने लगा है। हवाई यात्रा के विकल्प के रूप में बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों का रुख कर रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली जाने वाली राजधानी, अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें पूरी तरह भर गई हैं और रविवार की स्थिति में कई ट्रेनों में टिकट रिग्रेट पर पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हवाई सेवा की अनिश्चितता ने उन यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिन्हें जरूरी काम से राजधानी दिल्ली जाना है। मौजूदा हालात में पटना से दिल्ली रूट की ट्रेनों में एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। रविवार को तेजस राजधानी (12309), जो राजेंद्र नगर से पटना, दानापुर होते हुए नई दिल्ली जाती है, सभी श्रेणियों में रिग्रेट पर चली गई। इसी तरह हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी (12305), जिसका महत्वपूर्ण ठहराव पटना में है, पूरी तरह फुल रही।

पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण डिब्रूगढ़–नई दिल्ली वाया पाटलिपुत्र, दानापुर राजधानी (12423) में भी किसी भी श्रेणी में टिकट उपलब्ध नहीं रहा। लगातार बढ़ती मांग के कारण यह ट्रेन भी रिग्रेट पर पहुंच गई। डिब्रूगढ़ से हाजीपुर होकर नई दिल्ली जाने वाली राजधानी (20503) सभी श्रेणियों में रिग्रेट पर चली गई। अमृत भारत (22361) एक्सप्रेस, जो राजेंद्र नगर, पटना और दानापुर होकर नई दिल्ली जाती है, वह भी रविवार को रिग्रेट हो गई। हवाई यात्रा की अव्यवस्थित स्थिति के बाद बड़ी संख्या में लोग विकल्प के तौर पर प्रीमियम ट्रेनों की ओर मुड़े हैं। हवाई किराये में अचानक वृद्धि और उड़ानों के रद होने की आशंका के बीच यात्रियों ने अपनी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेनों में टिकट बुक कराना अधिक उचित समझा।

हालात ऐसे हैं कि दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन का विकल्प तेजी से सिमटता जा रहा है और यदि एयरलाइन सेवाएं इसी तरह बाधित रहीं तो आने वाले दिनों में दबाव और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। सुपरफास्ट व स्पेशल ट्रेनें भी फुल एयरलाइन सेवाओं में आई बाधा का सीधा प्रभाव अब ट्रेनों की बुकिंग पर दिख रहा है। राजेंद्र नगर से पटना व दानापुर होकर नई दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति (12393) सुपरफास्ट एक्सप्रेस रविवार के लिए पूरी तरह भर चुकी है।