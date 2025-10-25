Bihar Politics: 'पहले बूथ लुटता था, अब उम्मीदवार लूटने लगे', पीके ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, बेतिया। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में जुट गई हैं। जन सुराज पार्टी का भी चुनावी अभियान जारी है। शुक्रवार को पश्चिमी चंपारण में जन सुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बूथ लुटता था। लेकिन अब अमित शाह ने उम्मीदवार लूटने का नया काम शुरू किया है। हमारे 3-4 उम्मीदवार लूटे तो आज गोपालगंज में एक सूद समेत वापस कर दिए हैं। बाकी का हिसाब बिहार की जनता करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आपको बता दें कि गोपालगंज में जन सुराज पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को अपना समर्थन देने का एलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता देख रही है कि ये गुजराती लोग दिल्ली में बैठकर बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं। ताकि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे। बिहार के बच्चे जाएं मजदूरी करने और गुजरात के लोग फैक्ट्री के मालिक बने रहें।

इस दौरान प्रशांत किशोर यहीं नहीं रूके, उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। पीके ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के लिए छठ में 12000 ट्रेन का वादा किया था, लेकिन बिहार के लोग देश भर के स्टेशनों पर लाठी और धक्का खा रहे और शौचालयों में बैठकर आने के लिए मजबूर हैं।