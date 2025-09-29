प्रशांत किशोर ने कमाए ₹241 करोड़: कहा- मैं चोरी नहीं करता, मंत्री की 'काली कमाई' का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा

प्रशांत किशोर (PK) ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज की फंडिंग पर सफाई दी। उन्होंने रणनीतिक सलाहकार के तौर पर अपनी आय बताई जिससे उन्होंने 241 करोड़ रुपये कमाए और टैक्स दिया। उन्होंने जन सुराज को 98 करोड़ रुपये दान किए। PK ने अशोक चौधरी पर हमला बोला और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए है।

डिजिटल डेस्क, पटना। प्रशांत किशोर (PK) ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पार्टी जन सुराज की फंडिंग को लेकर लग रहे आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि उनकी आय रणनीतिक सलाहकार के तौर पर मिलने वाली फीस से होती है, जिसे वे 'सरस्वती की कृपा' से आने वाली 'लक्ष्मी' कहते हैं। PK ने कहा वे बिहार कमाने नहीं आए हैं, बल्कि सेवा करने आए हैं और उन्हें नेता नहीं समझा जाए।

उन्होंने बताया कि 2021 से 2023 के बीच उन्होंने रणनीतिक सलाह के लिए 241 करोड़ रुपये की फीस ली, जिस पर उन्होंने 18% GST और करीब 20 करोड़ रुपये इनकम टैक्स दिया। अपनी आय में से खर्च काटकर जो बचता है, उसे वे जन सुराज पार्टी को दान कर देते हैं - उन्होंने 98 करोड़ रुपये जन सुराज को डोनेट किए हैं।

अशोक चौधरी पर बोला हमला PK ने जदयू नेता अशोक चौधरी पर हमला बोला। उन्होंने कहा अशोक चौधरी की बेटी की शादी के बाद वैभव न्याय ट्रस्ट के जरिए 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। PK ने चेतावनी दी अगर अशोक चौधरी मानहानि नोटिस वापस नहीं लेते तो वे 500 करोड़ के और खुलासे करेंगे। उन्होंने कहा पिछले 8 महीने में 20 हजार करोड़ का कांट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें 5% कट मनी ली गई है।

सम्राट चौधरी पर लगाया आरोप सम्राट चौधरी पर भी PK ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी 1995 के तारापुर हत्याकांड में आरोपी हैं और उन्होंने नाबालिग बताकर सजा से बचने का आरोप लगाया। PK ने कहा वे PM मोदी को पत्र लिखकर सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। उन्होंने दावा किया सम्राट चौधरी शिल्पी गौतम दुष्कर्म और हत्या मामले में नामजद थे, जिसे लालू प्रसाद ने दबा दिया था।