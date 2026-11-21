ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के बिहार दौरे और नीतीश सेतु के उद्घाटन को लेकर अब सियासत गरमा गई है।

जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने सेतु के निर्माण का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है।

उन्होंने कहा कि इस पुल की परिकल्पना से लेकर इसकी कार्ययोजना और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने तक की प्रक्रिया 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो चुकी थी।

उस समय न भाजपा की सरकार थी और न राजद की। यह पूरी तरह नीतीश कुमार की सोच और प्रयास का परिणाम है। ऐसे में उनके नाम पर सेतु बनने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उनका साधुवाद होना चाहिए।

पुल का पूरा श्रेय नीतीश कुमार उन्होंने कहा कि इस सेतु का 100 प्रतिशत श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को जाता है। उन्हीं के कार्यकाल में इस पुल की परिकल्पना हुई, डिजाइन बना और काम शुरू हुआ। हालांकि, प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार जितनी चिंता और प्राथमिकता देनी चाहिए, उतनी नहीं मिल रही है। चुनाव के समय तो प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, लेकिन चुनाव नहीं होने पर भी उन्हें राज्य के विकास पर उतना ही ध्यान देना चाहिए। मोदी से बिहार के पिछड़ेपन पर मांगा जवाब प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने 12 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब देते हुए बताना चाहिए कि बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले लगातार पिछड़ क्यों रहा है। प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी में योगदान और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बिहार की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने दावा किया कि आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का महज 33 प्रतिशत रह गई है। आजादी के समय यह अनुपात करीब 70 प्रतिशत था और लालू प्रसाद के 15 वर्षों के शासन के बाद भी 40 प्रतिशत के आसपास था। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने तीन सवाल रखे। पहला, दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ रहे बिहार की स्थिति कब सुधरेगी? दूसरा, वह दिन कब आएगा जब बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा? तीसरा, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार को बाढ़ की विभीषिका से कब मुक्ति मिलेगी?

नीतीश के नाम पर सेतु, लेकिन पोस्टर से गायब चेहरा नीतीश सेतु के नामकरण को लेकर हो रही बयानबाजी पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ट्रेन चल सकती है तो नीतीश कुमार के नाम पर पुल बनने में क्या आपत्ति है।