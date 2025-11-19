सम्राट चौधरी के बाद अब प्रशांत किशोर को भी तोड़ना पड़ा वादा, नीतीश कुमार की सत्ता बरकरार
बिहार चुनाव के बाद Prashant Kishor अपने पुराने वादे पर घिरे, जिसमें उन्होंने जदयू के 25 से ज्यादा सीटें जीतने पर संन्यास लेने की बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी पद पर नहीं हैं। उन्होंने नया वादा किया कि महिलाओं को 2 लाख मिलने पर राजनीति छोड़ देंगे। सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने भी नीतीश को हटाने की प्रतिज्ञा तोड़ी थी। पुष्पम प्रिया चुनाव जीतने तक मास्क न उतारने की प्रतिज्ञा पर कायम हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव में हार के बाद आज प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए। इस दौरान पत्रकारों ने उनका पुराना वादा याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को 25 से ज्यादा सीटें आईं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि Nitish Kumar अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
हालांकि अब जब नीतीश की 85 सीटों पर बंपर जीत हुई और वह दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर का कहना है कि वह राजनीति में किसी पद पर नहीं है, तो किस पद से इस्तीफा देना चाहिए?
उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, बिहार में रहेंगे। मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और उस बात पर कायम हूं। हम जो करते हैं, वह पॉलिटिक्स नहीं है, लोगों की आवाज उठाना राजनीति नहीं है। हमने यह कभी नहीं कहा कि बिहार के लोगों की बात उठाना छोड़ देंगे।" Prashant Kishor ने अब नया वादा करते हुए कहा है कि अगर सरकार महिलाओं को 2-2 लाख रुपये दे देती है, तो वे राजनीति छोड़ देंगे।
सम्राट ने ली थी नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाने की प्रतिज्ञा
प्रशांत किशोर से बड़ी प्रतिज्ञा तो बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और तब के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने ली थी। उन्होंने प्रण किया था कि जब तक नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, पगड़ी (बिहार में इसे मुरेठा कहते हैं) नहीं खोलेंगे।
जब वह (Samrat Chaudhary) ये प्रण ले रहे थे, तो दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन समय का फेर देखिए, सम्राट चौधरी को न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, बल्कि बाद में उन्हीं नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बने।
अभी भी सम्राट, नीतीश की लीडरशिप में ही सरकार चला रहे हैं। प्रतिज्ञा टूटने के बाद सम्राट चौधरी अपने बाल मुंडवाने और पगड़ी खोलने के लिए राम मंदिर (Ram Mandir) गए थे। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद थे।
पुष्पम प्रिया के प्रतिज्ञा की भी चर्चा
प्लुरल पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी और आज भी वह उस पर कायम हैं। वह जब 2020 में राजनीति में आईं, तो उन्होंने बिहार के प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के पहले पन्ने पर खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हुए विज्ञापन देकर बिहार की राजनीतिक में तूफान ला दिया था। उन्होंने खबरों में फुल पेज विज्ञापन देकर संदेश दिया “Bihar needs change. Bihar deserves better. Better is possible”।
2020 के चुनाव के दौरान पुष्पम प्रिया ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वह चुनाव नहीं जीतेंगी, तब तक मास्क नहीं उतारेंगी। वह न ही चुनाव जीत पाईं और ना ही मास्क उतारा। इस चुनाव में तो वह दरभंगा सीट से आठवें नंबर पर रहीं। उन्हें मात्र 1403 वोट मिले। अब देखना होगा कि वह कब तक ये प्रतिज्ञा निभाती हैं।
