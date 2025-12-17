रिलीज होते ही छा गया प्रमोद प्रेमी यादव का नया रोमांटिक गाना 'पियवा के मन ना डोलल', सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम

डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी संगीत जगत के सुपर स्टार प्रमोद प्रेमी यादव एक बार फिर अपने नए रोमांटिक गीत 'पियवा के मन ना डोलल' के जरिए सुर्खियों में हैं। गाना रिलीज़ होते ही यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुका है। अपनी सुरीली, भावनात्मक और आत्मीय आवाज़ के लिए पहचाने जाने वाले प्रमोद प्रेमी यादव ने इस गीत के माध्यम से प्रेम, भरोसे और रिश्तों की सच्ची भावना को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

'पियवा के मन ना डोलल' सिर्फ एक रोमांटिक गीत नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और अटूट विश्वास की कहानी कहता है। गाने के बोल रवि यादव ने लिखे हैं, जो सरल होते हुए भी दिल को गहराई से छू जाते हैं। शब्दों में भावनाओं की सच्चाई और रिश्तों की मजबूती साफ झलकती है। वहीं, विक्की वॉक्स का मधुर और सधा हुआ संगीत गीत की भावनात्मक ताकत को और निखार देता है। संगीत और बोल का यह संगम श्रोताओं को गीत से तुरंत जोड़ देता है। इस गीत में प्रमोद प्रेमी यादव के साथ अभिनेत्री प्रीति मौर्या नजर आ रही हैं। दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शक खूब सराह रहे हैं। गीत में प्रमोद और प्रीति की जोड़ी ने प्यार, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव को इतने स्वाभाविक अंदाज़ में दर्शाया है कि कहानी दिल को छू जाती है। उनकी आंखों के भाव, हाव-भाव और सहज अभिनय गीत को और भी प्रभावशाली बना देते हैं।