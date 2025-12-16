Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Cities AQI Level: हाजीपुर और छपरा की हवा सबसे प्रदूषित, चेक करें पटना का एक्यूआई

    By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    पटना समेत बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। छपरा और हाजीपुर सबसे प्रदूषित रहे, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) क्रमशः 249 और 209 दर्ज कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    हाजीपुर और छपरा की हवा सबसे प्रदूषित

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित प्रदेश के ज्यादातर शहरों की हवा प्रदूषित रही। मंगलवार को राज्य में सबसे प्रदूषित छपरा और हाजीपुर की हवा रही। छपरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 249 और हाजीपुर का 209 दर्ज किया गया। गांधी मैदान का 211 और दानापुर का 249 दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना का औसत एक्यूआई 177 रहा। दानापुर में लगातार प्रदूषण की स्थिति निर्माण कार्यों में मानकों का उल्लघंटन और बालू लदे टैक्टर व ट्रकाें की आवाजाही से रात में प्रदूषण की स्थिति बढ़ रही है। पीएम 10 एवं 2.5 का अधिक होने से सड़कों पर धूल का गुब्बार बन रहा है।

    प्रदेश में समस्तीपुर की हवा सबसे स्वच्छ रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया। सड़क किनारे बालू के महीन कण और निर्माण कार्य प्रदूषण की वजह है।

    राज्य के छपरा का एक्यूआई 249, अररिया का 130, औरंगाबाद 134, बेगूसराय 171, बिहारशरीफ 166, बक्सर 147, गयाजी 138, मुंगेर 115, किशनगंज 177, मुजफ्फरपुर 141, पटना 177, राजगीर 132, सासाराम 108, मोतिहारी का 110 एक्यूआई दर्ज किया गया।

    संतोषजनक स्थिति में कटिहार का 97, सहरसा का 93, बेतिया का 91, आरा का 85, भागलपुर का 82, पूर्णिया 73 एक्यूआई दर्ज किया गया। राजधानी के समनपुरा का 154, गांधी मैदान के पास 211, पटना सिटी का 132 एवं राजवंशी नगर का 139 एक्यूआई दर्ज किया गया।

    वायु गुणवत्ता श्रेणी AQI मान
    अच्छा 0-50
    संतोषजनक 51-100
    मध्यम प्रदूषित 101-200
    खराब 201-300
    बहुत खराब 301-400
    गंभीर 401-450