NDA में शामिल हुए चिराग पासवान, JP नड्डा और अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया फैसला

पटना, ऑनलाइन डेस्क Bihar politics : लोक जनशक्ति (पार्टी रामविलास) ने आज सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से 15 की मुलाकात करने के बाद चिराग भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात करने पहुंचे। जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद चिराग ने NDA गठबंधन के साथ शामिल होने का फैसला लिया। चिराग के NDA में शामिल होने के बारे में ट्वीटर पर जानकारी देते हुए जेपी नड्डा ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है। श्री @iChiragPaswan जी से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उनका NDA परिवार में स्वागत करता हूँ। pic.twitter.com/vwU67B6w6H July 17, 2023 जानकारी के मुताबिक, एनडीए गठबंधन में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने भाजपा के सामने कुछ खास शर्ते रखीं थी। इन शर्तों में 2024 के लोकसभा चुनावों में लोजपा (रामविलास) को छह सीटें और मोदी कैबिनेट में जगह शामिल देना शामिल था। दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के पहले चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय दो बार चिराग पासवान से मिल चुके थे। चिराग पासवान दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं। दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोजपा ने 2019 में छह लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और भाजपा के साथ सीट-बंटवारे की व्यवस्था के तहत उन्हें एक राज्यसभा सीट भी मिली थी।

Edited By: Mohit Tripathi