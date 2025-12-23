संवाद सूत्र, बाढ़ (पटना)। पार्लर से घर लौट रही ब्यूटीशियन पर एसिड अटैक मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पीड़िता के साथ मौजूद दो महिलाएं नीतू और सुमन देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौकाने वाली बात उजागर हुई। नीतू को शक था कि ब्यूटीशियन का उसके पति के साथ अवैध संबंध है। इसी खुन्नस में उसने घर की दाई सुमन के साथ तेजाब से हमला करने की साजिश रची। घटना को अंजाम देने के लिए सुपारी देकर बाढ़ के दो युवकों को बुलाया और उनसे ब्यूटीशियन पर तेजाब से हमला करवाया। वारदात बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र की है। इस घटना में इस्तेमाल बाइक, एक आरोपित का तेजाब से जला कपड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। दोनों हमलावर बाढ नगर के निवासी हैं। इनमें एक आरोपित मो एहसान है। सुमन ने अपने नाम से सिम खरीदकर मालकिन को दिया था। इसी सिम से तेजाब कांड की पूरी साजिश रची गई। इस तेजाब कांड का कोर्डवर्ड बेगूसराय फोरलेन था। हिरासत में लिए गए आरोपित नीतू के पति कुंदन मिश्रा की इस साजिश में भूमिका नहीं मिली। पीआर बांड पर पुलिस ने कुंदन को छोड़ दिया। पुलिस उनपर नजर रख रही है और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।

हमला करने की बात बनने पर रुपये देने का सौदा बाढ़ एसडीपीओ आनंद कुमार ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि आरोपित नीतू देवी को पति कुंदन पर तेजाब पीड़िता महिला से अवैध संबंध का शक हो गया था। इसी मुद्दे पर एक बार पीड़िता और उसमें झगड़ा भी हुआ था पर पांच माह पहले दोनों के संबंध सामान्य हो गए।

इसी शक के आधार पर नीतू देवी ने महिला पर तेजाब अटैक की सा‍जिश रची। इस योजना में घर की दाई सुमन देवी को भी शामिल कर लिया। बाढ़ नगर के एहसान और एक अन्य युवक को हायर किया गया। बात बनने पर रुपये देने का सौदा तय हुआ था। कितने रुपये में सौदा हुआ, पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई है। मगर साजिश रचने वाली महिला नीतू देवी के पास से 97 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

हमलावरों ने पासर्वड 'बेगूसराय फोरलेन' जाने का मार्ग पूछा साजिश के मुताबिक गिरफ्तार नीतू और सुमन ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को चाट खिलाने के बहाने स्टेशन रोड जाने पर राजी कर लिया।चूंकि पीड़िता का स्टेशन के पास ही घर था और आरोपित से जान-पहचान थी, इसलिए दोनों महिलाओं के साथ आगे बढ़ने लगी।

शहीद गेट पर पहुंचते ही दोनों महिलाएं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पहुंचे और नीतू देवी व सुमन देवी से बेगूसराय फोरलेन जाने का मार्ग पूछा। दोनों महिलाओं ने पीछे मुड़कर ब्यूटीशियन की ओर इशारा कर दिया। तभी पीड़िता के पास पहुंच दोनों युवकों ने उस पर बोतल से तेजाब उड़ेल दिया। इस दौरान तेजाब फेंकने में एक आरोपित युवक के कपड़े भी झुलस गये। मदद की गुहार लगाने पर मूकदर्शक बनी थी दोनों महिलाएं चेहरे पर तेजाब पड़ते ही ब्यूटीशियन जोर-जोर से चिल्लाने लगी। वह नाले में गिर गई। पीड़िता दर्द से कराह रही थी। वह मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन आरोपित महिलाएं मूक दर्शक बनी रही।

किसी को शक न हो, इसलिए लोगों के साथ वह दोनों भी अस्पताल पहुंच गई थी। पुलिस को यहीं से संदेह हुआ। मामले की जांच में मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार, अपर थानाध्यक्ष संतोष झा और अन्य अधिकारियों को शामिल किया या था।

बाढ़ के आरोपित दोनों बदमाशों को दबोचने के लिये छापेमारी की गई, लेकिन दोनों फरार हो गये। पुलिस ने आरोपित युवकों के घर से वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। साथ ही तेजाब से जले कपड़े भी जब्त हुए हैं। बरामद कपड़ों की फोरेसिंक जांच भी कराई जाएगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की होगी सुनवाई

तेजाब कांड में आरोपितों पर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। मोकामा थाना कांड संख्या 478/2025 दर्ज कर नीतू देवी और सुमन देवी को आरोपित किया गया है।

आरोपित महिलाओं पर बीएनएस की धारा 124(1), 118 (2), 119 (1), 61 (2), 3 (5) के तहत केस दर्ज की है। आरोप साबित होने पर धारा 124 (1) में आरोपितों को दस साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।