पटना में पुलिस कॉलोनी की सड़कें होंगी चकाचक, 7.26 करोड़ रुपये होंगे खर्च
पटना में पथ निर्माण विभाग आरसीडी कॉलोनियों की सड़कों का कालीकरण करा रहा है। दीघा के विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने अनीसाबाद और जयप्रकाश नगर में 7.72 करोड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) कॉलोनियों की सड़कों का कालीकरण करा रहा है। दीघा के विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने मंगलवार को अनीसाबाद और जयप्रकाश नगर में 7.72 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का कार्यारंभ किया।
विधायक ने वार्ड 10 के अंतर्गत अनीसाबाद की पुलिस कॉलोनी के सेक्टर ए, बी, सी और डी की सड़कों और एनएच-139 से जुड़े संपर्क पथों के कालीकरण का नारियल फोड़कर और जेसीबी चला कर शुरुआत की।
इनकी लंबाई 3.80 किलोमीटर है। 7.26 करोड़ रुपये की लागत से काम हो रहा है। वार्ड छह स्थित जयप्रकाश नगर के सड़क संख्या तीन में गंगा राय पथ से राजीव नगर रोड 24-पी तक 46 लाख की लागत से नाला और सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। यह काम मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना से हो रहा है।
पाटलिपुत्र कॉलोनी की सात सड़कें होंगी चकाचक
डॉ. चौरसिया ने बताया कि पुलिस कॉलोनी की तर्ज पर पाटलिपुत्र कॉलोनी की सात प्रमुख सड़कों को भी चकाचक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के पहले चरण में दीघा विधानसभा क्षेत्र में 39 करोड़ रुपये की 70 विकास योजनाओं को मंजूरी मिली थी। इसी योजना के दूसरे चरण में 31 करोड़ की 56 अन्य योजनाओं को भी मंजूरी मिल गई है। इसकी निविदा भी निकल चुकी है। ये योजनाएं भी जल्द शुरू होंगी।
