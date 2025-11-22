Language
    Patna News: अब सिलेंडर भराने की टेंशन खत्म, अगले महीने से शुरू हो जाएगी PNG सप्लाई

    By Nalini Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    पटनावासियों के लिए खुशखबरी! अगले महीने से पीएनजी की आपूर्ति शुरू होने वाली है, जिससे सिलेंडर भरवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी, जो सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। सिलेंडर की बुकिंग और बदलाव की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। यह पर्यावरण के अनुकूल और किफायती भी है।

    अगले महीने से शुरू हो जाएगी PNG सप्लाई। फाइल फोटो

    नलिनी रंजन, पटना। राजधानी के गर्दनीबाग इलाके के हजारों परिवारों के लिए दिसंबर महीना बड़ी राहत लेकर आने वाला है। लंबे इंतजार के बाद इस क्षेत्र में घर-घर पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की आपूर्ति शुरू होने जा रही है।

    पाइप बिछाने एवं तकनीकी कार्य अब अंतिम दौर में है। कंपनी ने संकेत दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर घरेलू गैस कनेक्शन सक्रिय कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, मुख्य पाइपलाइन का लगभग पूरा नेटवर्क बिछाया जा चुका है, जबकि घरों तक पहुंचने वाले कनेक्शन और सुरक्षा जांच तेजी से जारी है।

    इंजीनियरों का कहना है कि सभी सुरक्षा मानकों की औपचारिक पुष्टि होते ही गैस आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। पीएनजी के शुरू होने से उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग, रिफिल की प्रतीक्षा और डिलीवरी की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, पीएनजी न केवल अधिक सुरक्षित है, बल्कि घरेलू गैस खर्च को भी काफी हद तक कम करेगा।

    दो नए डीआरएस से मिलेगा कई इलाकों को लाभ

    गेल इंडिया के बिहार जीएम एके सिन्हा ने बताया कि पीएनजी पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो डििस्ट्रक रेगुलेटिंग स्टेशन (डीआरएस) स्थापित किए गए हैं। एक डीआरएस गर्दनीबाग इलाके में, जबकि दूसरा बाइपास के मीठापुर क्षेत्र में लगाया गया है।

    दोनों स्टेशन बेउर लाइन से कनेक्टेड है, जिससे गैस आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित होगी। इन डीआरएस के माध्यम से कच्ची तालाब, रोड नंबर 15 एवं 16, बापू टावर के पीछे का इलाका, विधायक आवास तथा आसपास के कई हिस्सों को पीएनजी नेटवर्क से ‘चार्ज’ किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इन क्षेत्रों में घर-घर कनेक्शन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अधिकांश पाइपलाइन परीक्षण के चरण में हैं।

    अब तक 46 हजार रजिस्ट्रेशन, 26 हजार घरों में कनेक्शन

    गेल इंडिया के अनुसार, पटना में अब तक करीब 46 हजार उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 26 हजार घरों में कनेक्शन दे दिए गए हैं। कंपनी का लक्ष्य आने वाले महीनों में शहर के और इलाकों को पीएनजी से जोड़ने का है। अधिकारियों का मानना है कि दिसंबर से पीएनजी की शुरुआत पटना में स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक ऊर्जा उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।