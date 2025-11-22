Patna News: अब सिलेंडर भराने की टेंशन खत्म, अगले महीने से शुरू हो जाएगी PNG सप्लाई

नलिनी रंजन, पटना। राजधानी के गर्दनीबाग इलाके के हजारों परिवारों के लिए दिसंबर महीना बड़ी राहत लेकर आने वाला है। लंबे इंतजार के बाद इस क्षेत्र में घर-घर पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की आपूर्ति शुरू होने जा रही है। पाइप बिछाने एवं तकनीकी कार्य अब अंतिम दौर में है। कंपनी ने संकेत दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर घरेलू गैस कनेक्शन सक्रिय कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, मुख्य पाइपलाइन का लगभग पूरा नेटवर्क बिछाया जा चुका है, जबकि घरों तक पहुंचने वाले कनेक्शन और सुरक्षा जांच तेजी से जारी है।

इंजीनियरों का कहना है कि सभी सुरक्षा मानकों की औपचारिक पुष्टि होते ही गैस आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। पीएनजी के शुरू होने से उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग, रिफिल की प्रतीक्षा और डिलीवरी की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, पीएनजी न केवल अधिक सुरक्षित है, बल्कि घरेलू गैस खर्च को भी काफी हद तक कम करेगा।

दो नए डीआरएस से मिलेगा कई इलाकों को लाभ गेल इंडिया के बिहार जीएम एके सिन्हा ने बताया कि पीएनजी पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो डििस्ट्रक रेगुलेटिंग स्टेशन (डीआरएस) स्थापित किए गए हैं। एक डीआरएस गर्दनीबाग इलाके में, जबकि दूसरा बाइपास के मीठापुर क्षेत्र में लगाया गया है।

दोनों स्टेशन बेउर लाइन से कनेक्टेड है, जिससे गैस आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित होगी। इन डीआरएस के माध्यम से कच्ची तालाब, रोड नंबर 15 एवं 16, बापू टावर के पीछे का इलाका, विधायक आवास तथा आसपास के कई हिस्सों को पीएनजी नेटवर्क से ‘चार्ज’ किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इन क्षेत्रों में घर-घर कनेक्शन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अधिकांश पाइपलाइन परीक्षण के चरण में हैं।