पीएमसीएच पटना: 10वीं मंजिल पर हेलीपैड तैयार, एयरलिफ्ट सुविधा का इंतजार

ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। दुनिया का सबसे बड़ा अस्‍पताल बनने की ओर अग्रसर पटना मेडिकल कॉलेज अस्‍पताल (PMCH)के नए भवन की छत पर हेलीपैड तैयार हो गया है। बिहार का पहला अस्‍पताल है जहां गंभीर मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने और लाने की सुविधा बहाल हो रही है। उम्‍मीद है कि फरवरी तक यह सुविधा बहाल होने की उम्‍मीद है। पीएमसीएच के नए भवन के 10वें फ्लोर की छत पर हेलीपैड बनाया गया है। इस हेलीपैड के साथ रैंप तैयार हो गया है। अधीक्षक डॉ. इंद्रशेखर ठाकुर ने बताया क‍ि हेलीपैड निर्माण के साथ रैंप और दो-दो लिफ्ट की भी सुविधा है जो मरीज को सीधे इमरजेंसी तक ले जाएगी।

उन्‍होंने बताया कि DGCA से एनओसी मिलते ही हेलीकॉप्‍टर से यहां मरीजों को लाया या कहीं और ले जाने की सुविधा आम लोगों के लिए बहाल कर दी जाएगी। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्‍ट मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्‍ट है। वे कई बार यहां का निरीक्षण करने आ चुके हैं। यहां भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। पुराने भवनों की जगह अत्‍याधुनिक सुविधाओं वाले नए भवन बनाए जा रहे हैं।