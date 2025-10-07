Patna News: PMCH 18 अक्टूबर से शुरू होगी नई सेवा, मिलेंगी प्राइवेट रूम और हेलीपैड जैसी सुविधाएं

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में 18 अक्टूबर से नई इमरजेंसी और इनडोर सेवाएं शुरू होंगी। पहले चरण में मेडिकल इमरजेंसी पीकू और नीकू जैसे विभाग नए टावर में शिफ्ट होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में आईसीयू बेड प्राइवेट रूम और हेलीपैड जैसी सुविधाएं हैं। 1050 बेड की क्षमता से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा।

जागरण संवाददाता, पटना। विकसित पटना मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के पहले फेज में नए भवन में इमरजेंसी व इनडोर सेवा 18 अक्टूबर से आरंभ हो जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल इमरजेंसी, पीकू, नीकू सहित अन्य विभागों को चरणबद्ध तरीके से नए हास्पिटल ब्लाक के टावर-1 और टावर-2 में शिफ्ट करने की घोषणा की है। हालांकि, इससे पहले शिफ्टिंग के लिए तीन बार तिथियां तय की गई थीं। इनमें 21 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर की ति​थि निर्धारित की थी, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से हर बार इसे टालना पड़ा। अब प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और 18 अक्टूबर को तय समय पर शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन नया भवन अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त है। गंभीर मरीजों के लिए 65 आटोमेटेड आइसीयू बेड, 44 पोस्ट आइसीयू बेड, 100 प्राइवेट रूम, 10 डीलक्स रूम और 2 सुइट रूम के साथ-साथ हैलीपेड की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे गंभीर मरीजों को एयर लिफ्ट कर सीधे भवन में लाया जा सकेगा।

इसके अलावा आधुनिक आपरेशन थिएटर, हाईटेक मानिटरिंग सिस्टम, कंप्यूटरीकृत नर्सिंग स्टेशन, सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन यंत्र और विशाल वेटिंग एरिया जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। हर वार्ड को प्राइवेसी के लिए ब्लू कर्टेन्स से कवर किया गया है। भवन के गलियारे चौड़े और साफ-सुथरे हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर वातावरण मिलेगा। शिफ्टिंग की तैयारी पूरी, स्टाफ रोस्टर तैयार अस्पताल अधीक्षक डा. आइएएस ठाकुर ने बताया कि नए भवन में शिफ्टिंग के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले लिफ्टमैन, टेक्नीशियन और मेंटेनेंस स्टाफ की कुछ कमी थी, इसे अब पूरा कर लिया गया है।

भवन का संचालन अत्याधुनिक है, इसलिए अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिनकी नियुक्ति आगे की जाएगी। प्रारंभिक चरण में 18 अक्टूबर को मेडिसिन इमरजेंसी को शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद पीडियाट्रिक विभाग के पीकू और नीकू यूनिट तथा महिला एवं प्रसूति वार्ड को भी क्रमशः नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। टावर-1 और 2 में 1,050 बेड की सुविधा पहले चरण में तैयार टावर-1 और टावर-2 के पूरी तरह शुरू होने पर नए भवन में कुल 1,050 बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे न केवल मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा, बल्कि अस्पताल पर बोझ भी कम होगा।