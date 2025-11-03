पीएमसीएच में 37 बेड वाला नया चर्म रोग इंडोर वार्ड शुरू, आधुनिक सुविधाओं से मिलेगी मरीजों को राहत

जागरण संवाददाता,पटना। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में चर्म रोग विभाग का 37 बेड वाला नया इंडोर वार्ड शुरू हो गया है। अब स्किन इंफेक्शन, दवाओं के रिएक्शन, एलर्जी और जली हुई त्वचा के मरीजों का इलाज आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जाएगा। यह वार्ड विश्वस्तरीय अस्पताल भवन के पहले फेज में स्थापित किया गया है।

सोमवार को अस्पताल अधीक्षक डॉ. आइएस ठाकुर और चर्म रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अनुपमा सिंह की देखरेख में नए वार्ड का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दिन 16 से अधिक मरीजों को भर्ती किया गया। अधीक्षक ने बताया कि चर्म एवं रति रोग विभाग का यह इंडोर वार्ड अब नवनिर्मित टी-1 टावर में स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले यह वार्ड दरभंगा हाउस के मुख्य गेट के पास स्थित था। उन्होंने कहा कि नए वार्ड में मरीजों को पहले से कहीं बेहतर चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ वातावरण और त्वरित चिकित्सकीय सहायता मिलेगी।

मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा विभागाध्यक्ष ने बताया कि इस वार्ड में एलर्जी, रिएक्शन, जले हुए मरीजों और विभिन्न प्रकार के स्किन इंफेक्शन से पीड़ित रोगियों को भर्ती कर उपचार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुविधा मरीजों को बेहतर उपचार और आराम प्रदान करेगी।

अधीक्षक ने बताया कि इससे पहले 270 बेड का नया मेडिसिन वार्ड पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को शुरू किया गया था। यह वार्ड टी-1 भवन के दूसरे और चौथे तल पर स्थित है और इसमें पूरी तरह वातानुकूलित कक्ष, आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम और प्रत्येक बेड पर अलार्म सुविधा उपलब्ध है।