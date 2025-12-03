ड‍िजिटल डेस्‍क, पटना। पटना मेडिकल कॉलेज अस्‍पताल (PMCH) में बुधवार को एक डॉक्‍टर की जान बाल-बाल बची। अस्‍पताल परिसर में कार स्‍टार्ट करते ही आग लग गई। उन्‍होंने तुरंत गाड़ी से उतरकर जान बचाई।

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ कुमार की यह कार थी। पीएमसीएच के बपास जेपी गंगा पथ पर यह घटना हुई। डॉक्‍टर सौरभ ड्यूटी पूरी करने के बाद बोरिंग रोड स्‍थ‍ित घर जा रहे थे।

गाड़ी स्‍टार्ट कर जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्‍हें धुएं की महक आई। वे झट से गाड़ी से उतरे। उनके उतरते ही गाड़ी में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि फ्यूल लीक होने से घटना हुई।

(कार से उठता धुएं का गुबार)

देखते ही देख कार से आग की लपटें उठने लगी। इससे वहां अफरातफरी मच गई। जेपी गंगा पथ पर इस वजह से काफी लंबा जाम लग गया। उस गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़‍ियां खड़ी थीं।

गार्ड ने ठीक पीछे खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर उसकाे न्‍यूट्रल कर पीछे क‍िया वरना वह गाड़ी भी चपेट में आ जाती। फायर ब्रि‍गेड को इसकी सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद फायर ब्र‍िगेड की टीम ने आग बुझाई।