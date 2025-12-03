Patna: बाल-बाल बची PMCH के डॉक्टर की जान, स्टार्ट करते ही कार में लगी आग, देखिये तस्वीरें
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर सौरभ कुमार की कार में आग लग गई। ड्यूटी से लौटते समय गाड़ी स्टार्ट करते ही धुंआ निकलने पर वे तुरंत उतर गए।
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) में बुधवार को एक डॉक्टर की जान बाल-बाल बची। अस्पताल परिसर में कार स्टार्ट करते ही आग लग गई। उन्होंने तुरंत गाड़ी से उतरकर जान बचाई।
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ कुमार की यह कार थी। पीएमसीएच के बपास जेपी गंगा पथ पर यह घटना हुई। डॉक्टर सौरभ ड्यूटी पूरी करने के बाद बोरिंग रोड स्थित घर जा रहे थे।
गाड़ी स्टार्ट कर जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें धुएं की महक आई। वे झट से गाड़ी से उतरे। उनके उतरते ही गाड़ी में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि फ्यूल लीक होने से घटना हुई।
देखते ही देख कार से आग की लपटें उठने लगी। इससे वहां अफरातफरी मच गई। जेपी गंगा पथ पर इस वजह से काफी लंबा जाम लग गया। उस गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ियां खड़ी थीं।
गार्ड ने ठीक पीछे खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर उसकाे न्यूट्रल कर पीछे किया वरना वह गाड़ी भी चपेट में आ जाती। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डॉक्टर साहब बेहद तेजी से कार से उतरे। जैसे ही वे बाहर आए कि कार जलने लगी। यदि थोड़ी देर हो जाती तो बड़ी घटना हो सकती थी।
देर रात गर्दनीबाग में जल गई कार
मंगलवार रात गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी कार आग का गोला बन गई। कार से अचानक धुआं उठने से जबतक लोग कुछ समझते, कार जलने लगी।
उसकी लपटें पार्किंग की छत तक पहुंच रही थी। इससे अफरातफरी मच गई। अपार्टमेंट में रहनेवाले लोग जैसे-जैसे बाहर भागे। इसकी सूचना स्थानीय थाने और फायर ब्रिगेड को दी गई।
सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने तत्परता से आग बुझाई। तबतक कार पूरी तरह खाक हो चुकी थी। हालांकि यदि तत्परता से आग नहीं बुझाई जाती तो यह विनाशकारी हो सकता था।
