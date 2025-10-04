'जननायक का सम्मान चुराने की हो रही कोशिश, बिहार रहे सचेत'; पीएम मोदी का बड़ा बयान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कुछ लोग भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक का सम्मान बिहार की जनता ने दिया था जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया।

डिजिटल डेस्क, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि बिहार के लोग सचेत रहें, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान को चुराने की कोशिश हो रही है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक का सम्मान बिहार के जन-जन ने उनके जीवन को देखकर दिया था। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा और शिक्षा के विकास में लगाया। यह सम्मान कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के उद्घाटन के साथ ही नए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, संशोधित 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' समेत कई अन्य योजनाओं की शुरुआत की।

राजद के शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि पलायन की शुरुआत तब हुई जब बिहार के छात्रों को अच्छे शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं थे। लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण के लिए राज्य से बाहर जाने को विवश हुए। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि यह पार्टी परिवारवाद और कुर्सीवाद में उलझ गई है। परिवार में पिता को किडनी देने वाली बेटी को भी सम्मान नहीं मिल रहा।