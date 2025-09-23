Language
    बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में इस तारीख को आ जाएगी पहली किस्त, सरकार भेजेगी 10-10 हजार रुपये

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये की राशि भेजेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार से एक महिला को यह राशि मिलेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं जिसका लाइव प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री पटना मेट्रो और वाटर मेट्रो का शुभारंभ करने भी आ सकते हैं।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई सीएम की फाइल फोटो। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन माध्यम से स्वरोजगार के लिए 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजेंगे।

    मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक महिला को 10 हजार रुपये दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है।

    ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया गया है। इसमें खासतौर से यह निर्देश दिया गया है कि इस मौके पर संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन स्तर पर इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा।

    इस ऐतिहासिक अवसर को उत्सव के तौर पर मनाने एवं जन-जन तक इसकी जानकारी पहुंचाने के साथ ही महिला समूहों एवं सामुदायिक संगठनों को जागरूक करने के उदेश्य से राज्य मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

    ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की सहभागिता होगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे।

    मेट्रो एवं वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने पटना आएंगे मोदी

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शीघ्र ही पटना मेट्रो एवं गंगा में वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ करने पटना सकते हैं। हालांकि तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है।

    संभवना है कि 28 सितंबर को मोदी एक दिवसीय दौरे पर पटना आएंगे। इस दौरान कई सेवाओं का शुभारंभ एवं उद्घाटन मोदी करेंगे।