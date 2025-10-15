पीएम मोदी ने संभाला बिहार विधानसभा चुनाव का मोर्चा, दस लाख कार्यकर्ताओं के साथ शुरू करेंगे ये अभियान

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी बुधवार की शाम ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ अभियान के तहत बिहार के दस लाख बूथ स्‍तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान को धार देंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से उनके सुझाव सुनेंगे। ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’अभियान का उद्देश्य स्थानीय या बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ पार्टी से जुडाव को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दस कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। सभी नमो एप के माध्‍यम जुडेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें क‍ि इससे पहले रविवार को एनडीए में सीट शेयर‍िंग की घोषणा के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेट मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर लिखा था, “बिहार में भाजपा-एनडीए की जीत के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से जुट गए हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से हमेशा नई प्रेरणा मिलती है। 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा।”