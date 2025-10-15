Language
    पीएम मोदी ने संभाला बिहार विधानसभा चुनाव का मोर्चा, दस लाख कार्यकर्ताओं के साथ शुरू करेंगे ये अभियान

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान के तहत बिहार के दस लाख बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनका लक्ष्य विधानसभा चुनाव प्रचार को गति देना और कार्यकर्ताओं से सुझाव प्राप्त करना है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद, मोदी ने कार्यकर्ताओं से अभियान में शामिल होने और अपने सुझाव साझा करने का आग्रह किया है।

    नरेंद्र मोदी आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुरू करेंगे अभियान

    राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी बुधवार की शाम ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ अभियान के तहत बिहार के दस लाख बूथ स्‍तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान को धार देंगे।

    साथ ही कार्यकर्ताओं से उनके सुझाव सुनेंगे। ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’अभियान का उद्देश्य स्थानीय या बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ पार्टी से जुडाव को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दस कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। सभी नमो एप के माध्‍यम जुडेंगे।

    बता दें क‍ि इससे पहले रविवार को एनडीए में सीट शेयर‍िंग की घोषणा के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेट मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर लिखा था, “बिहार में भाजपा-एनडीए की जीत के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से जुट गए हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से हमेशा नई प्रेरणा मिलती है। 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा।”

    कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, “मेरा अनुरोध है, आप सभी ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ अभियान से जुड़ें और आज ही अपने सुझाव साझा करें। मैं कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर सीधे चर्चा भी करूंगा।”

    उल्‍लेखनीय है क‍ि विधानसभा चुनाव के लिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने 12 अक्‍टूबर को घोषणा की कि जेडी(यू) एवं भाजपा 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि शेष 29 सीटें लोजपा (रामविलास),छह रालोमो (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) एवं छह सीटें (हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा) हम के बीच बांटी थी।