बेगूसराय में कुछ ही देर में पहुंचेगे प्रधानमंत्री मोदी, जनसभा में उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के साथ चुनावी रफ्तार तेज हो गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में बेगूसराय एनडीए के सातों विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार समेत 12 विधान सभा के उम्मीदवार मौजूद हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मंच पर बेगूसराय विधानसभा से कुंदन कुमार, मटिहानी से राजकुमार सिंह, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक, चेरिया बरियारपुर से अभिषेक आनंद, बखरी से संजय पासवान, तेघरा से रजनीश कुमार और बछवारा से सुरेंद्र मेहता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनसभा स्थल पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है।



जनसभा स्थल पर सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। जीविका दीदी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मैदान में मौजूद हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।