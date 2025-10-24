Language
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजद एवं तेजस्वी यादव को लेकर बनाए व बज रहे गानों को एक्स पर पोस्ट कर चताई चिंता

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए छठ पर्व की बधाई दी और लोगों से गीत साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने राजद और तेजस्वी यादव के समर्थन में बने कुछ गानों पर चिंता जताई, जिनमें जातिवादी और भड़काऊ बोल शामिल थे। मोदी ने इन गानों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

    Hero Image

    पीएम मोदी का जनसभा

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर बिहार में दो जनसभा को संबोधित करने के साथ ही शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए छठ पर्व की बधाई दी और कहा- बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं। छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा।

    कहां कि मिथिलांचल के समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिले में एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने अपील के उपरांत मोदी का पोस्ट संदेश परक है।


    बता दे कि साथ ही एक्स पर कुछ गानों को पोस्ट कर लोगों को सतर्क किया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया में राजद एवं तेजस्वी यादव की सरकार बनने उपरांत समाज विशेष के लोगों के समर्थन में बजाए जा रहे एवं साझा किया जा रहे गानों पर चिंता जताई है। मोदी ने गानों से संबंधित बोल को पोस्ट में साझा किया है। जैसे  ‘भईया के आबे दे सत्ता रे कट्टा सटा के उठा लेबाऊ घरा से रे’।


     ‘जब तेजस्वी सरकार बनतऊ, सब यादव रंगदार बनतऊ, घरे घरे हथियार रखतऊ...घरे घरे से चलतउ राइफल का दाना,  यादव के नाम से ना केस लेतउ थाना’..।


     मार देहिब गोली त छेदत निकली, इहा अहिरे के चलल बा अहिरे के चली’। लालू जी के लालटेन तेजस्वी जी के तेल।
     ‘ना मोदी, ना चिराग पासवान जीतेगा, धुआं-धुआं कर देंगे, माचिस मार देंगे, हेलीकॉप्टर जल जाएगा।’


    ‘अब मेरे चरणों में गिर के रहना पड़ेगा, अहीरों का जमाना चल रहा है’। जातिए ई खाटी चले लेके लाठी जे अड़ जाई तब सोझा केहु ना आटी,

     
    उड़े वाला के ऊ क देबे ठंडा, लहराता यादवंशी के झंडा’
    जब तक सूरज के साथ चांद रहेगा, अहीर रंगदार रहेगा। पावर होला खाली ई अहीर जाती में रे। ‘सिक्सर का छह गोली मारेंगे छाती में, ये पावर बस अहीर जाति में’।


      बन जो छौड़ी तेजस्वी यादव के जान
    ‘ केस लड़ने में हो जाएगा आसान, बन जा छोरी तेजस्वी की जान, बन जा छोरी राजद की जान।’ जैसे गानों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है ।