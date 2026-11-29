राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में बिहार म्यूजियम की प्रशंसा की।

उन्होंने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और कला-संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय मंच से बिहार म्यूजियम का उल्लेख किए जाने को राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

पटना स्थित बिहार म्यूजियम अपनी विश्वस्तरीय संरचना, आधुनिक प्रदर्शनी व्यवस्था और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संग्रह के लिए देश-दुनिया में अलग पहचान बना चुका है।

बिहार के प्राचीन इतिहास, सभ्यता, कला और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण धरोहरों को सहेजकर रखा गया है। म्यूजियम का उद्देश्य केवल पुरातात्विक वस्तुओं का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को बिहार के गौरवशाली अतीत से परिचित कराना भी है।