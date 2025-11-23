PM नरेन्द्र मोदी का मॉर्फ फोटो व रील वायरल करने वाले पंकज यादव पर कसा शिकंजा, पुलिस ने इन्हें भी किया आगाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉर्फ फोटो वायरल करने के मामले में पंकज यादव पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने अन्य लोगों को भी आगाह किया है और साइबर अपराध पर सख्ती बरतने का संकेत दिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) और विधायक की मॉर्फ रील और फोटो पोस्ट करने के वाले पंकज यादव पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है।
पंकज यादव वही व्यक्ति है जिसके आधिकारिक इंस्टाग्राम और फेसबुक से पीएम और विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी।
इसकी इस हरकत को पीएम और विधायक की छवि को धूमिल करने एवं महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया।
दरभंंगा के साइबर थाने में एफआइआर
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पंकज यादव के विरूद्ध दरभंगा जिले के साईबर थाना में कांड सं0-76/25 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई शुरू की है।
पुलिस मुख्यालय ने इसके बाद कहा है किप्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष का फोटो और वीडियो को मॉर्फ कर या AI जेनरेटेड फोटो, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉमों पर डाले जा रहे हैं।
इसी प्रकार किसी धर्म, जाति विशेष की भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट डाले एवं शेयर किए जा रहे हैं। इससे जन भावना आहत हो रही है एवं समाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका बनी रहती हैं।
महिला की गरिमा को पहुंचती ठेस
कुछ ऐसे पोस्ट भी किये जा रहे हैं जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट डालना एवं इसे शेयर करना गैर कानूनी है जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं एवं आइटी एक्ट 2000 की धारा 67 एवं 67 (ए) के तहत दंडनीय अपराध है।
ऐसे व्यक्ति पर कांड दर्ज कर गिरफ्तारी का भी प्राविधान है। इस तरह के पोस्ट करने वालों को बिहार पुलिस के द्वारा चिह्नित किए जा रहे है। उनपर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यालय ने लोगों से अनुरोध किया है कि किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर न करें। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह राज्य या राज्य से बाहर के हो, इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं जिससे किसी की भावना को आहत हो या राज्य के सामाजिक सौदार्ह बिगड़ने की आशंका बनती हैं तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
