बिहार के नौजवानों को पीएम मोदी का संदेश, अब राज्य में रहकर कमाएंगे नाम

राज्य ब्यूरो,पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही युवा वोट बैंक को लक्ष्य बनाकर नमो एप के माध्यम से संवाद किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान पर बल देते हुए मोदी ने कहा कि बिहार का नौजवान अब बाहर नहीं जाएगा। बिहार में ही रहकर रहकर नाम कमाएगा। इसके लिए प्रदेश के हर जिले में स्टार्टअप को हम विकसित करेंगे।

मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लाखों युवाओं को नौकरी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप हब विकसित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा और वे अपने ही राज्य में आजीविका कमा सकेंगे।

पूरा बिहार बिजली की रोशनी से रोशन है वहीं, महागठबंधन के नेताओं को बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। वे सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। आज पूरा बिहार बिजली की रोशनी से रोशन है, यह भी लालटेन वालों को अच्छा नहीं लगता है।

उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हर गांव और शहरों के वार्ड में एकता की दौड़ का आयोजन करें। समूह में एक-दो किलोमीटर की दौड़ लगाएं। 31 को सरदार पटेल की 150 वीं जयंती है। इस मौके पर देशभर में एकता की दौड़ का आयोजन होगा।

बिहार के लोग राज्य में जंगलराज को वापस नहीं आने देंगे राज्य के पांच लोगों को प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला। इनमें पटना की अनन्या कश्यप, भागलपुर के मनीष साह, मधुबनी के अमलेश कुमार चौधरी, बेतिया के राजन पासवान एवं किशनगंज की दीपम के नाम सम्मिलित हैं।