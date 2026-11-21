जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की राजधानी पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की तस्वीर बदलने वाली आधुनिक उपवन टाउनशिप का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को शिलान्यास किया।

कंकड़बाग के बहादुरपुर सेक्टर-5 में टीवी टावर के पास बिहार राज्य आवास बोर्ड की 8.5 एकड़ जमीन पर 1250 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को विकसित किया जाएगा।

इसमें 11 हाईराइज टावरों में कुल 888 फ्लैट बनाए जाएंगे। परियोजना से लोगों को आधुनिक आवास की सुविधा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

बिहार राज्य आवास बोर्ड पहली बार सरकारी जमीन पर खुद हाईराइज टावरों का निर्माण करा रहा है। आवास बोर्ड और केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी इसे सेल्फ फाइनेंसिंग माडल पर विकसित करेंगे। परियोजना का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

निर्माण पूरा करने के लिए करीब तीन साल का लक्ष्य रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत पर्यावरण अनुकूल डिजाइन है। कुल जमीन के केवल 25 प्रतिशत हिस्से पर निर्माण होगा, जबकि 75 प्रतिशत हिस्सा खुला और हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

18 मंजिल तक के होंगे 11 टावर टाउनशिप में भूकंपरोधी तकनीक से 18 मंजिल तक के 11 टावर बनाए जाएंगे। इनमें उच्च आय वर्ग (एचआइजी) के लिए तीन बेडरूम और सर्वेंट रूम वाले 504 फ्लैट होंगे। ये सात टावरों में बनाए जाएंगे। प्रत्येक फ्लैट का बिल्टअप एरिया 1776 वर्गफीट होगा।

वहीं, मध्यम आय वर्ग (एमआइजी) के लिए चार टावरों में 384 फ्लैट बनेंगे। इनमें दो बेडरूम और दो टॉयलेट होंगे। प्रत्येक फ्लैट का बिल्टअप एरिया 1057 वर्गफीट होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए भी आवास की व्यवस्था होगी।

टाउनशिप में 16,200 वर्गफीट में जी प्लस टू क्लब हाउस और स्वीमिंग पूल बनाया जाएगा। इसके अलावा पार्क, जॉगिंग ट्रैक, रिटेल दुकानें, रोजमर्रा की जरूरतों का बाजार और मंदिर भी विकसित किए जाएंगे। पार्किंग के लिए स्टिल्ट और खुले स्थान की व्यवस्था होगी। परियोजना का डिजाइन बिहार राज्य आवास बोर्ड और एनबीसीसी ने चैपमैन टेलर कंसल्टेंट से तैयार कराया है। पुराने आवास धारकों को मिलेगा नया फ्लैट परियोजना के निर्माण के दौरान पुराने आवास धारकों को वैकल्पिक आवास में रहने के लिए ट्रांजिट रेंट देने की योजना है। निर्माण पूरा होने के बाद पात्र आवास धारकों को नए फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।