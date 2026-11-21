संवाद सूत्र, सहरसा। नदी विशेषज्ञ और पर्यावरणविद ओम प्रकाश भारती यूनाइटेड नेशन के वाटर कांफ्रेंस में भाग लेंगे। बिहार के सहरसा जिले के मनखाही गांव के निवासी भारती नदी संरक्षण के साथ लोकसंस्कृति, इतिहास और नदी आधारित ज्ञान परंपरा पर काम करते हैं।

वे नदी मित्र संगठन (राष्ट्रीय विचार मंच) के संस्थापक अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक हैं। संगठन नदियों के संरक्षण, छोटी नदियों के पुनरुद्धार और नदी ज्ञान परंपरा को बचाने के लिए काम करता है। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में नदी संवाद कार्यक्रमों के जरिए जनजागरण किया जाता है। किताब से लेकर यात्राओं तक भारती की पुस्तक ‘नदियां गाती हैं’ (2001) में कोसी नदी का भौगोलिक चरित्र, इतिहास, वेद-पुराणों के आख्यान, लोकगीत, मिथक और समाज-नदी संबंध शामिल हैं। पुस्तक का अंग्रेजी, बांग्ला, असमिया और नेपाली में अनुवाद हो चुका है।