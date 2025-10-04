PM Modi Live: प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के युवाओं को दी सौगात, 62 हजार करोड़ की योजनाएं का किया उद्घाटन

Language
    By Digital Desk Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षात समारोह में युवाओं के लिए 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से देश भर के 200 आईटीआई के छात्र जुड़े जिनमें बिहार के 50 आईटीआई छात्र भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कौशल विकास को प्राथमिकता देता है और सरकार ने 5 हजार नई ITI स्थापित की हैं।

    प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दी सौगात

    डिजिटल डेस्क, पटना।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौशल दीक्षात समारोह में युवाओं से जुड़ी 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम से बिहार समेत देशभर की 200 आईटीआई के छात्र भी जुड़े। 

    पीएम मोदी ने कहा कि आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है.आज देशभर के नौजवानों को शिक्षा और कौशल विकास की दो बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई हैं.

    इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद 5 हजार नई ITI देश में बनाई गई हैं। पीएम सेतु योजना की शुरुआत हुई है। इससे आईटीआई को अपडेट किया जाएगा। ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहां आएंगे। नई मशीने यहां आएंगी। यह योजना भारत की स्किल डिमांड से जोड़ेगी।

    जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम एक स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाली आर्मी ने नहीं बनाया, उन्हें जनता ने बनाया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग जननायक टाइटल को भी चोरी करने में लगे हैं, बिहार के लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। 