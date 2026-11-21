जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया।

इसके साथ ही उन्होंने दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं-आईआईटी पटना रिसर्च पार्क और 120 बेड वाले समर्पित स्टार्टअप इनक्यूबेटी छात्रावास की आधारशिला भी रखी। करीब 400 करोड़ रुपये के नियोजित बजट वाली इन परियोजनाओं से बिहार में तकनीकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

305 करोड़ रुपये बिहार सरकार और 95 करोड़ HEFA से मिलेंगे 400 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए बिहार सरकार की ओर से 305 करोड़ रुपये और हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (एचईएफए) फंड से 95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस निवेश से आईआईटी पटना में अत्याधुनिक शोध और तकनीकी विकास का बुनियादी ढांचा तैयार होगा। इसका लाभ विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मिलेगा। रिसर्च पार्क में डिजाइन से उत्पाद प्रमाणन तक की सुविधा आईआईटी पटना रिसर्च पार्क में डिजाइन, सिमुलेशन और आइडिया वैलिडेशन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां किसी नए विचार को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से लेकर इनक्यूबेशन और स्टार्टअप निर्माण तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अनुसंधान एवं विकास के साथ फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, परीक्षण, मूल्यांकन और उत्पाद प्रमाणन के लिए भी संपूर्ण बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।

स्टार्टअप और युवा नवप्रवर्तकों को मिलेगा प्रोत्साहन रिसर्च पार्क में आधुनिक कार्यालय, सेमिनार हॉल, मीटिंग रूम और बैंकिंग सेवाओं जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा कार्गो एवं लोडिंग-अनलोडिंग बे, मल्टीलेवल पार्किंग, कैंटीन, कूरियर और परिवहन कनेक्टिविटी की व्यवस्था भी होगी। इससे स्टार्टअप, एमएसएमई और युवा नवप्रवर्तकों को अपने विचारों को व्यावसायिक उत्पादों में बदलने का बेहतर अवसर मिलेगा।

रोजगार सृजन और विकसित भारत 2047 को मिलेगी गति रिसर्च पार्क को उद्यमिता और नवाचार के मजबूत केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे नए स्टार्टअप स्थापित करने, तकनीकी उत्पादों के निर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यह पहल विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में भी योगदान देगी। साथ ही बिहार को तकनीकी अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। 39.1 करोड़ रुपये से बनेगा 120 बेड का छात्रावास उद्यमिता इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने 120 बिस्तरों वाले समर्पित स्टार्टअप इनक्यूबेटी छात्रावास की भी आधारशिला रखी। इसका निर्माण बिहार सरकार से प्राप्त 39.1 करोड़ रुपये के अनुदान से किया जाएगा।

यह छात्रावास विशेष रूप से स्टार्टअप इनक्यूबेटियों यानी नवउद्यमियों के लिए आरक्षित रहेगा। इससे उभरते उद्यमियों को परिसर में रहकर अपने व्यावसायिक विचारों पर काम करने का अवसर मिलेगा। चौबीसों घंटे प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञों का मिलेगा मार्गदर्शन छात्रावास में रहने वाले नवउद्यमियों को आईआईटी पटना की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, सहयोगात्मक वातावरण और संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा। परिसर में रहने से उन्हें शोध, प्रयोग और स्टार्टअप से जुड़ी गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल मिल सकेगा। यह सुविधा नए उद्यमों को शुरुआती दौर में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी मददगार साबित होगी।

60 करोड़ रुपये से स्थापित हुआ एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रधानमंत्री ने आईआईटी पटना में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का औपचारिक उद्घाटन भी किया। 60 करोड़ रुपये के बजट वाला यह केंद्र सेक्शन-8 कंपनी के रूप में संचालित होगा।