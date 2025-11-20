Prime Minister Narendra Modi: शपथ के बाद पीएम मोदी की पोस्ट, नीतीश को बधाई, कहा- मिलेगी नई गति
बिहार में नई सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को अनुभवी प्रशासक बताते हुए उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग की उम्मीद जताई। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए, जिससे जनता में उत्साह का माहौल था।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश जारी किया। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के कुछ ही क्षण बाद ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर अपना आधिकारिक वक्तव्य साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा 'नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। वे लंबे समय से सुशासन देने वाले एक अनुभवी प्रशासक हैं। उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।'
पीएम मोदी का यह संदेश राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें उन्होंने न केवल नीतीश कुमार के प्रशासनिक अनुभव और सुशासन के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड की सराहना की, बल्कि बिहार के विकास को लेकर सकारात्मक उम्मीद भी जताई।
इसे केंद्र और राज्य की नई सरकार के बीच सहयोग और तालमेल के नए दौर की शुरुआत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, जहां अभूतपूर्व भीड़ और उत्साह देखने को मिला।
समारोह में उपस्थित रहने के बाद उनका यह ट्वीट पूरे माहौल को और ऊर्जा देता हुआ माना जा रहा है, जिसमें जनता और नेतृत्व दोनों ही स्थिर शासन और विकास की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार दिखे।
नीतीश कुमार के दसवें कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी का यह संदेश बिहार की राजनीति में नई गति और नए समीकरणों की ओर संकेत करता है।
बीजेपी–जेडीयू गठबंधन की मजबूती और आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार के घनिष्ठ तालमेल की झलक भी इस ट्वीट में साफ दिखाई देती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शपथ के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला औपचारिक संदेश आने वाले दिनों के राजनीतिक माहौल और नीति दिशा के लिए अहम भूमिका निभाएगा।
