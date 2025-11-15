नीतीश कुमार या BJP नेता, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? पीएम मोदी ने कर दिया क्लियर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बात पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश को लेकर बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत को ‘सुशासन की जीत’ करार दिया। पीएम मोदी का ये बयान को नीतीश कुमार के आगे भी मुख्यमंत्री बने रहने के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।

बिहार में एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,’ नीतीश अपने समर्थकों के बीच "सुशासन बाबू" के नाम से लोकप्रिय हैं और पिछले 20 वर्षों में कानून-व्यवस्था और विकास में सुधार लाकर बदलाव लाने का दावा करते हैं। बिहार की यह विकास की जीत हुई है। लोक कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है।’

नीतीश कुमार को बधाई: नीतीश कुमार उन्होंने नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, "मैं एनडीए के सभी नेताओं को उनके शानदार काम के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं।" उन्होंने नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, जबकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।