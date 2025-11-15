Language
    नीतीश कुमार या BJP नेता, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? पीएम मोदी ने कर दिया क्लियर

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि बिहार में अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने यह बात एक चुनावी रैली में कही। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसे अपना नेता चुनती है।

    पीएम मोदी

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बात पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश को लेकर बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत को ‘सुशासन की जीत’ करार दिया। पीएम मोदी का ये बयान को नीतीश कुमार के आगे भी मुख्यमंत्री बने रहने के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।

    बिहार में एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,’ नीतीश अपने समर्थकों के बीच "सुशासन बाबू" के नाम से लोकप्रिय हैं और पिछले 20 वर्षों में कानून-व्यवस्था और विकास में सुधार लाकर बदलाव लाने का दावा करते हैं। बिहार की यह विकास की जीत हुई है। लोक कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है।’

    नीतीश कुमार को बधाई: नीतीश कुमार 

    उन्होंने नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, "मैं एनडीए के सभी नेताओं को उनके शानदार काम के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं।" उन्होंने नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, जबकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

    बता दें कि बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी के 89, जदयू को 85, लोजपा(आर) को 19, हम को 5 और आरएलएम को 4 सीट मिली है। जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार ये दावा कर रही थी कि भाजपा नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।