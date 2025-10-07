बिहार चुनाव में 10 से अधिक सभाओं को संबोधित करेंगे PM मोदी, 1 दिन में CM नीतीश के होंगे 4 संबोधन

बिहर में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिदिन चार सभाएं करेंगे। अन्य भाजपा नेता भी रैलियां करेंगे। नीतीश कुमार 10 अक्टूबर के बाद चुनावी सभाएं शुरू करेंगे और हेलीकॉप्टर से विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने पहले भी कई जिलों में चुनाव केंद्रित सभाएं की हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 के विधानसभा चुनाव में 10 सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिदिन चार सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभाओं की तैयारी शुरू हो गई है। जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री की सभाओं की संख्या बढ़ भी सकती है।

साल भर पहले हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने राज्य में 15 सभाएं की थी। उनका रोड शो भी हुआ था। इसबार के विधानसभा चुनाव की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनाव की घोषणा से पहले इस साल अब तक सात बार बिहार आ चुके हैं। उनकी सभी सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए।

चुनावी सभाओं में भी नीतीश कुमार उनके मंच पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की तीन में से एक सभा उस क्षेत्र में होगी, जहां जदयू के उम्मीदवार होंगे। दो सभाएं भाजपा उम्मीदवार के क्षेत्रों में होगी। प्रधानमंत्री की सभाओं में मंच पर प्रमुख नेताओं के अलावा एनडीए के उम्मीदवारों को भी जगह मिलेगी।

प्रयास यह है कि बारी-बारी से एनडीए के सभी 243 उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री के मंच पर जगह मिले। इसी तरह मुख्यमंत्री की सभाओं में भी एनडीए के नेता और उम्मीदवार मंच पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 25-25 सभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं के लिए स्थल की पहचान हो रही है। उनकी अधिक सभाएं सीमांचल में हो सकती हैं। अब तक योगी की 10 सभाएं तय मानी जा रही हैं।

सूत्रों ने बताया कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव में आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन, उन्हें नामांकन के दिन आयोजित सभाओं तक सीमित रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनाव प्रचार में भी भेजा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की तरह मोहन यादव को भी प्रचार के लिए खास विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा।

10 अक्टूबर के तुरंत बाद शुरू होंगी नीतीश की चुनावी सभाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं 10 अक्टूबर के तुरंत बाद शुरू होंगी। नीतीश कुमार नियमित रूप से हेलीकॉप्टर से अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा करेंगे। कई जगहों पर वह रोड शो भी कर सकते हैं। फिलहाल उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए योजना बन रही जहां पहले चरण में चुनाव है।