PM Awas Yojana: बिहार में 2030 तक कोई नहीं रहेगा बेघर, नीतीश सरकार उपलब्ध करा रही जमीन

राज्य ब्यूरो, जागरण। राज्य के सभी बेघरों को वर्ष 2030 तक अपना घर मिल जाएगा। राज्य सरकार आवास विहीन भूमिहीनों को घर के लिए जमीन भी उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत इन्हें घर दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 39 लाख 14 हजार 547 गरीब परिवारों को पक्का घर दे दिया गया है। इस पर 53 हजार 949 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1 लाख 54 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसमें आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार, 90 दिनों की मनरेगा मजदूरी के तौर पर 22 हजार 50 और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये शामिल हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक के पास खुद की कम से कम 25 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए।

ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच सबसे अधिक 36 लाख 67 हजार 561 आवास लाभुकों को दिए गए हैं। 36 लाख लोगों का बना मकान इन सात वर्षों के बीच भौतिक लक्ष्य 37 लाख एक हजार 138 के विरूद्ध 37 लाख 586 लाभुकों को आवास निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई। स्थलीय जांच में 36 लाख 67 हजार 561 लोगों का आवास निर्माण कार्य पूरा पाया गया है।