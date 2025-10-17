पीके का मास्टरस्ट्रोक: RJD से तोड़ सरफराज को लाए जनसुराज में, बोले- 'राघोपुर में तेजस्वी को धकेलेंगे तीसरे स्थान पर'
राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद नेता सरफराज आलम को जनसुराज में शामिल कराकर मास्टरस्ट्रोक खेला है। किशोर ने दावा किया कि इससे राघोपुर में तेजस्वी यादव तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज 2025 के बिहार चुनावों में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व सांसद व जोकीहाट से चार बार विधायक रहे सरफराज आलम ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) छोड़ जन सुराज पार्टी (जसुपा) का दामन थाम लिया।
पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पार्टी में उनका स्वागत किया। उनके साथ आने से पीके ने सीमांचल में जसुपा को लाभ होने की आशा जताई है।
इसी के साथ उन्होंने कहा कि महागठबंधन को तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि मुकेश सहनी उनके साथ हैं या नहीं। बिना एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा किए उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर दिया है।
इस बार महागठबंधन ने तो करोड़ों रुपये में टिकटों की बिक्री की है। कई जगहों पर महागठबंधन के दो-दो दलों ने प्रत्याशी दे दिए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुझे राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ाने का निर्णय पार्टी ने लिया है, ताकि बाकी प्रत्याशियों की सहायता कर सकूं। तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार मिलकर भी मुझको नहीं डरा सकता है।
आप देखिएगा, राघोपुर में उनको तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। सरफराज ने कहा कि मैं लंबे अरसे से घुटन महसूस कर रहा था। अब प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार में बदलाव के लिए संघर्ष करूंगा। सरफराज पूर्व केंद्रीय मंत्री व सीमांचल की राजनीति के बड़े मुस्लिम चेहरे रहे तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं।
