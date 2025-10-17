पीके का मास्टरस्ट्रोक: RJD से तोड़ सरफराज को लाए जनसुराज में, बोले- 'राघोपुर में तेजस्वी को धकेलेंगे तीसरे स्थान पर'

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व सांसद व जोकीहाट से चार बार विधायक रहे सरफराज आलम ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) छोड़ जन सुराज पार्टी (जसुपा) का दामन थाम लिया। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पार्टी में उनका स्वागत किया। उनके साथ आने से पीके ने सीमांचल में जसुपा को लाभ होने की आशा जताई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महागठबंधन को तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि मुकेश सहनी उनके साथ हैं या नहीं। बिना एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा किए उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर दिया है।

इस बार महागठबंधन ने तो करोड़ों रुपये में टिकटों की बिक्री की है। कई जगहों पर महागठबंधन के दो-दो दलों ने प्रत्याशी दे दिए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुझे राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ाने का निर्णय पार्टी ने लिया है, ताकि बाकी प्रत्याशियों की सहायता कर सकूं। तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार मिलकर भी मुझको नहीं डरा सकता है।