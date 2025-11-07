पहले फेज की वोटिंग खत्म: दावे ऊंचे, चेहरे फीके, पार्टी दफ्तरों में चहल-पहल और चिंता दोनों, देखें कहां रही उदासी...

Language
    By nalni ranjanEdited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:52 AM (IST)

    Voting in the first phase पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, पर नेताओं के चेहरे थके हुए हैं। पार्टी दफ्तरों में चहल-पहल है, लेकिन उत्साह कम है। कुछ क्षेत्रों में उदासीनता के कारण निराशा है। सभी परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।

    चुनाव के बाद बीजेपी ऑफिस पटना में चहल पहल

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Election 2025 मतदान के दौरान राजधानी के बूथों पर चहल-पहल दिखी, तो भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टी कार्यालयों में रोज की अपेक्षा शांति रही।

    वीरचंद पटेल पथ स्थित बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ता दावों के साथ गुणा-गणित लगा रहे थे। समर्थकों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी।

    यहां समर्थक जुटे रहे। राजद कार्यालय गेट पर दोपहर में ताला जड़ा था। बाहर समर्थक जमे थे। जदयू और कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा था। यहां नेता कार्यकर्ता नहीं दिखे।

     

    JDU

    जदयू कार्यालय में भी सन्नाटा रहा।


    congress

    कांग्रेस कार्यालय में भी सन्नाटा।


    भाजपा से ही जनता की अपेक्षा भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में समर्थकों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। काफी लोग खाते-पीते भी दिखे।

    संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज के मतदान खूब हुआ है। परिणाम हमारे पक्ष में होंगे।

    बीजेपी से जुड़े डा अंजनी प्रसाद ने कहा कि राज्य शांति और विकास चाहता है। एनडीए दोनों दे रहा है। सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था के राज्यवासी खुश हैं।

     

    RJD

    राजद कार्यालय में नहीं दिखी गतिविधि

    पीके की बातों में लगता है दम

    बदलाव होना ही चाहिए जनसुराज कार्यालय के बाहर पीके के समर्थक भोला पासवान ने कहा कि अब बदलाव होना चाहिए। अभी गरीब के लिए कुछ सुविधा नहीं है। छोटा व्यापार करने की सोचिए तो नगर निगम कर्मी परेशान करते हैं। पैसा मांगते हैं। शिकायत करिए, तो कहीं सुनवाई नहीं होती है। प्रशांत किशोर की बातों में दम लगता है। पीके आएंगे तो बिहार बदलेगा।

    विकास के नाम पर मत उलझाएं

    नौकरी दीजिए राजद कार्यालय के बाहर सुरेंद्र कुमार रविदास कहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। विकास के नाम पर मत उलझाया जाए, नौकरी दीजिए, विकास अपने आप हो जाएगा। कांग्रेस कार्यालय में मिले दिनेश सिंह ने दावा किया कि 160 सीटों के साथ महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है।