बीते वर्ष की विदाई, नए का स्वागत पीठा के साथ: बिहार की परंपरा, स्वाद और सेहत का संगम

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं में कुछ ऐसे व्यंजन हैं, जो सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज, ऋतु और जीवनशैली से गहराई से जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक पारंपरिक व्यंजन है पीठा, जो बीते वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। हर साल 31 दिसंबर को मनाया जाने वाला पीठा दिवस अब बिहार की लोक-संस्कृति में खास पहचान बना चुका है। यह परंपरा धीरे-धीरे घरों से निकलकर समाज और सार्वजनिक मंचों तक पहुंच रही है।

पीठा मूल रूप से बिहार का एक घरेलू व्यंजन है, जिसे विशेष रूप से पूस महीने में बनाया जाता है। लंबे समय तक यह घर-घर तक सीमित रहा और ठेठ देसी रेसिपी के रूप में ही जाना गया, लेकिन अब इसकी पहचान स्थानीय व्यंजन के रूप में मजबूत हो रही है।

दैनिक जागरण की पहल के बाद तीन वर्ष पूर्व पीठा दिवस मनाने की शुरुआत हुई, जिसने इस पारंपरिक व्यंजन को नया मंच दिया। अब हर साल बड़ी संख्या में लोग इस दिन पीठा बनाकर पुराने वर्ष को विदा और नए वर्ष का स्वागत करते हैं।

पीठा बिहार के मगध, मिथिला, अंग और भोजपुर क्षेत्र में अलग-अलग रूपों में लोकप्रिय है। उत्तर बिहार में इसे कई जगह खाबिया भी कहा जाता है। चावल से बनने वाला यह व्यंजन स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार, पीठा शरीर को ऊर्जा देने के साथ पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पटना आयुर्वेद कॉलेज के चिकित्सक डॉ. सुशील बताते हैं कि पुराने समय में पीठा गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भोजन रहा है। नए धान के चावल से बना पीठा आसानी से पच जाता है और ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी प्रदान करता है।

पीठा बनाने की प्रक्रिया भी इसकी खासियत है। नए चावल को पीसकर आटा तैयार किया जाता है। इसमें स्वाद के अनुसार गुड़, चीनी, तिल, नारियल, खोया, दाल, आलू या सब्जी की भरावन की जाती है। फिर इसे गर्म पानी या भाप में पकाया जाता है।