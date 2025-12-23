पवन सिंह के साथ जल्द नजर आएंगी यूपी की महिमा सिंह, वायरल तस्वीरों ने बढ़ाई नई भोजपुरी जोड़ी की चर्चा
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह अपनी आगामी फिल्म में महिमा सिंह के साथ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की महिमा सिंह और पवन सिंह की वायरल तस्वीरें सोशल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा की वजह उनकी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म और उसमें नजर आने वाली नई अभिनेत्री महिमा सिंह हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली महिमा सिंह हाल ही में पवन सिंह के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है और लोग इस नई जोड़ी को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, महिमा सिंह जल्द ही पवन सिंह के साथ एक नई भोजपुरी फिल्म में नजर आने वाली हैं। फिलहाल इस फिल्म का टाइटल सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन शूटिंग से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद यह तय माना जा रहा है कि फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं।
वायरल हो रही तस्वीरों में पवन सिंह और महिमा सिंह की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है, जिसे देखकर फैंस इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हो गए हैं।
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में यह माना जाता है कि पवन सिंह के साथ काम करना किसी भी नई अभिनेत्री के लिए करियर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
पवन सिंह के साथ काम कर चुकी कई अभिनेत्रियों ने बाद में इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। ऐसे में महिमा सिंह को भी पवन सिंह के साथ फिल्म मिलना उनके करियर के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।
इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि महिमा की स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मविश्वास और अभिनय क्षमता ने निर्माताओं का ध्यान खींचा है।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में दोनों कलाकारों की बॉन्डिंग और ऑन-स्क्रीन तालमेल चर्चा का विषय बना हुआ है। फैंस कमेंट्स के जरिए इस नई जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
कई लोग इसे भोजपुरी सिनेमा की एक फ्रेश और आकर्षक जोड़ी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म में दोनों के बीच रोमांटिक और इमोशनल सीन भी दर्शकों को खूब पसंद आएंगे।
महिमा सिंह खुद भी पवन सिंह के साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। अपने करीबी लोगों के बीच उन्होंने इसे अपने करियर का अहम पड़ाव बताया है।
उनका मानना है कि पवन सिंह जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने से उन्हें न सिर्फ अभिनय में सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि भोजपुरी दर्शकों तक भी उनकी पहचान तेजी से पहुंचेगी।
पवन सिंह का स्टारडम किसी से छिपा नहीं है। उनके गाने रिलीज होते ही यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा देश-विदेश में बसे भोजपुरी दर्शकों के बीच भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनकी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं।
ऐसे में पवन सिंह और महिमा सिंह की यह नई जोड़ी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि बड़े पर्दे पर यह जोड़ी दर्शकों के दिलों पर कितना असर डाल पाती है। फिलहाल तो वायरल तस्वीरों ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि आने वाली फिल्म भोजपुरी सिनेमा में नई चर्चा को जन्म देने वाली है।
