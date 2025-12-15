लखनऊ में शुरू हुई पावर स्टार पवन सिंह की ‘दानवीर’ की शूटिंग, एक्शन–इमोशन और सामाजिक संदेश का होगा दमदार संगम

डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दानवीर’ की शूटिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य स्तर पर शुरू हो गई है। शूटिंग की खबर सामने आते ही पवन सिंह के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक्शन, इमोशन और सामाजिक सरोकारों से भरपूर इस फिल्म को लेकर पहले से ही इंडस्ट्री में खास चर्चा बनी हुई है। लखनऊ की ऐतिहासिक और खूबसूरत लोकेशनों पर फिल्माए जा रहे दृश्य फिल्म को भव्यता और यथार्थ का रंग देने वाले हैं।

फिल्म ‘दानवीर’ का निर्माण वाई सी प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. और मारफा म्यूजिक के बैनर तले किया जा रहा है। इसके निर्माता प्रेम पाल और अमृत कुमार हैं, जबकि सह-निर्माता के रूप में इमरोज़ अख्तर (मुन्ना) जुड़े हुए हैं।

फिल्म के निर्देशन और लेखन की जिम्मेदारी मनोज नारायण ने संभाली है, जिनसे दर्शकों को एक सशक्त और प्रभावशाली कहानी की उम्मीद है। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ समर सिंह और महिमा सिंह प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इनके अलावा प्रकाश जायस, संजय वर्मा, निशा झा और सुनीता मौर्या जैसे अनुभवी कलाकार भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। कलाकारों की यह मजबूत टीम फिल्म को अभिनय के स्तर पर और अधिक प्रभावशाली बनाने का संकेत देती है। फिल्म को लेकर पवन सिंह ने कहा कि ‘दानवीर’ केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को एक मजबूत संदेश भी देती है। उन्होंने बताया कि फिल्म में एक्शन, इमोशन, पारिवारिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा।

पवन सिंह ने कहा कि लखनऊ जैसी ऐतिहासिक जगह पर शूटिंग शुरू होना पूरी टीम के लिए बेहद उत्साहजनक है। निर्देशक मनोज नारायण का विजन बेहद स्पष्ट है और पूरी टीम पूरे समर्पण के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।

उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वे फिल्म के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि ‘दानवीर’ उन्हें एक नए और दमदार अवतार में देखने का मौका देगी। फिल्म के गीतकार छोटू और रत्नेश सिंह हैं, जबकि संगीत की कमान प्रियांशु सिंह और सरगम ने संभाली है। सिनेमैटोग्राफी देवेंद्र तिवारी कर रहे हैं। नृत्य निर्देशन गोल्डी जायसवाल और सोनू के जिम्मे है, जिससे गानों में ऊर्जा और भव्यता देखने को मिलेगी।