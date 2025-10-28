छठ पर्व पर पावर स्टार पवन सिंह पहुंचे अपने पैतृक गांव जोकहरी, प्रशंसकों की मांग पर गीतों से बांधा समां

जागरण संवाददाता,आरा (भोजपुर)। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह सोमवार की देर शाम अपने पैतृक गांव जोकहरी पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और प्रशंसक उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े।

पवन सिंह ने सबसे पहले मौजमपुर-महुली गंगा घाट पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने गंगाजल अपने ऊपर छिड़ककर लोक आस्था के इस पर्व के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इसके बाद वे पास स्थित श्री श्री 1008 श्री सदगुरु श्री माता मनोरथ दासी और सती कुंवारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माथा टेका।

इसके पश्चात पवन सिंह महुली घाट पहुंचे और वहां भगवान सूर्य की आराधना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए अपने सुपरहिट छठ गीत ‘ओरिए–ओरिए मधु छुए’ की कुछ पंक्तियां गाईं। गीत की मधुर धुन सुनते ही श्रद्धालु उत्साह से झूम उठे और पूरा माहौल छठ गीतों से गूंज उठा।

गांव में उनके पहुंचने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। लोग पवन सिंह को देखने और उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए उत्साहित नजर आए। भीड़ में चारों ओर से “पावर स्टार जिंदाबाद” और “TRP स्टार जिंदाबाद” के नारे गूंज उठे।

गांव पहुंचते ही पवन सिंह ने अपने दोनों चाचा, बड़े भाइयों और छठ व्रत रखी चाची के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। करीब बीस मिनट तक घर पर रुककर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और छठ की तैयारियों की जानकारी ली।

पवन सिंह की मौजूदगी से मौजमपुर और महुली घाट पर छठ का उत्सव और भी भव्य हो गया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। कई महिलाओं ने उनके गीतों पर झूमते हुए कहा— “हमरा पवनवा आ गइलें, अब छठ में चार चांद लग गइल।”