Bihar New Four Lane: पटना-मसौढ़ी मार्ग बनेगा फोरलेन, संपतचक से परसा बाजार तक बेहतर होगी कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, पटना। पटना से मसौढ़ी की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग को नया स्वरूप देने की दिशा में पथ निर्माण विभाग ने बड़ी पहल की है। विभाग ने पटना-मसौढ़ी एसएच-एक को फोरलेन के रूप में विकसित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के तहत संपतचक बाजार से परसा बाजार (पुराना एनएच-83) के बीच चिपरा और बदलाचक मार्ग होकर कुल 6.415 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित इस निर्माण पर 72 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है और इसे 15 माह की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस मार्ग के फोरलेन होने से व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और संपतचक, चिपरा, बदलाचक तथा परसा बाजार के लोगों को राजधानी से और अधिक सुगम तरीके से जुड़ने का लाभ प्राप्त होगा। परियोजना से पूरे क्षेत्र की संपर्कता में बेहतर होगी।

वर्तमान में यह मार्ग संकरा होने के कारण जाम, दुर्घटनाओं और धीमी आवाजाही की समस्या से जूझता है। सड़क चौड़ी होने के बाद पटना-मसौढ़ी रोड और आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों को तेज, सुगम और सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा। फोरलेन बनने से यातायात दबाव घटेगा तथा यात्रा समय में भी कमी आएगी।

परियोजना के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले बेस लेयर, टिकाऊ बिटुमिनस सतह, दोनों तरफ समुचित जल निकासी प्रणाली तथा आधुनिक सड़क सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। सड़क को भविष्य के बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए आधुनिक डिजाइन के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में भी इस मार्ग पर सुचारू यातायात बना रहे। आरसीडी कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी रोड डिविजन की ओर से इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी गई है, जिसके बाद निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।

अभी आवागमन में हो रही है दिक्कत संपतचक बाजार से परसा बाजार तक सड़क के दोनों ओर घनी आबादी होने के कारण यहां प्रतिदिन भारी यातायात दबाव रहता है। वर्तमान दो लेन सड़क संकरी होने से लोगों को आने-जाने में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही बरसात के दौरान उचित जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर जलजमाव की समस्या भी बढ़ जाती है।