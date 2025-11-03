लोकतंत्र के रंग में रंगा पटना, नीतू चंद्रा ने कहा, ‘जब युवा आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र मजबूत होता है
पटना के बी. डी. कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने छात्रों को संबोधित करते हुए मतदान के महत्व पर जोर दिया और युवाओं से लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। छात्रों ने रैली निकालकर 'मतदान हमारा अधिकार' जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक किया। आगामी 6 नवम्बर को पटना में मतदान होना है।
जागरण संवाददाता पटना। राजधानी पटना के बी. डी. कॉलेज परिसर में सोमवार को लोकतंत्र का एक जीवंत उत्सव देखने को मिला। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की ओर से आयोजित एसवीईईपी (SVEEP) कार्यक्रम में युवाओं ने मतदाता जागरूकता का जोश और जिम्मेदारी दोनों का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम का संचालन कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत के मार्गदर्शन में हुआ। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में अभिनेत्री और स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा पहुंचीं, जिन्होंने छात्रों को मतदान के महत्व पर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बिहार देश का सबसे युवा राज्य है और लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी ताकत यहां के युवा हैं।
छात्रों से भावनात्मक अपील
नीतू चंद्रा ने छात्रों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा, “मैं बिहार की बेटी हूं, इसलिए लोगों को जागरूक करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। जब युवा आगे बढ़ते हैं, तो लोकतंत्र और मजबूत होता है।”
उन्होंने कहा कि इस बार वे राज्य के विभिन्न कॉलेजों में जाकर युवाओं, खासकर प्रथम बार मतदान करने वालों को मताधिकार के महत्व से परिचित करा रही हैं। नीतू चंद्रा ने कहा कि पिछले चुनावों में पटना में मतदान प्रतिशत कम रहा है, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। “जहां भी जा रही हूं, लोग वचन दे रहे हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत पहले से अधिक होगा।”
एनएसएस और एनसीसी के छात्रों को फ्लैग ऑफ
प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत और नीतू चंद्रा ने कार्यक्रम में किया। इन छात्रों ने हाथों में स्लोगन वाले बैनर लेकर रैली निकाली और आस-पास के इलाकों में जनजागरण किया। ‘मतदान हमारा अधिकार’, ‘हर वोट, मजबूत लोकतंत्र’ जैसे नारों से कॉलेज परिसर गूंज उठा।
प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, “युवाओं में मतदान के प्रति चेतना जगाना ही लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। बी. डी. कॉलेज हमेशा ऐसे सामाजिक अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।”
6 नवम्बर को पटना समेत 121 सीटों पर मतदान
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय सहभागिता का संकल्प लिया। आगामी 6 नवम्बर को पटना समेत 121 सीटों पर मतदान होना है, और बी. डी. कॉलेज के युवा मतदाता इस बार बदलाव की बयार लेकर आएंगे।
