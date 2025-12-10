Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहटा में युवक की सनसनीखेज हत्या, चुनौटी कुआं के पास मिला शव; दोस्तों पर हत्या का आरोप

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    बिहटा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह बहपुरा-बिहटा मुख्य मार्ग पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नारायणपुर निवासी जितेंद्र कुमार के र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शव मिलने पर पहुंची पुलिस, जांच जारी

    संवाद सूत्र, बिहटा(पटना)। बिहटा थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब बहपुरा-बिहटा मुख्य मार्ग स्थित मौलिनगर के चुनौटी कुआं के पास एक युवक का शव मिलने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही बिहटा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पहचान नारायणपुर निवासी चंदेश्वर राय के पुत्र जितेंद्र कुमार उर्फ माखो के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार जितेंद्र बीते मंगलवार की शाम कुछ दोस्तों से मिलने की बात कहकर घर से निकला था।

    रात देर तक उसके घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

    बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे स्थित चुनौटी कुआं के पास एक युवक का शव पड़ा देखा और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस तथा स्थानीय लोगों को दी।

    शव की पहचान होते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया और हर कोई इस घटना से स्तब्ध दिखा।

    परिजनों ने आरोप लगाया है कि जितेंद्र की हत्या उसके ही कुछ दोस्तों ने की और बाद में सबूत मिटाने के लिए शव को सुनसान जगह फेंककर फरार हो गए। उन्होंने पुलिस से आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    इधर, पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

    साथ ही घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे आरोपितों की पहचान और घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। परिवार और परिचितों से पूछताछ की जा रही है, तथा जल्द ही घटना का खुलासा किए जाने का दावा किया गया है।

    इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं।