बिहटा में युवक की सनसनीखेज हत्या, चुनौटी कुआं के पास मिला शव; दोस्तों पर हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, बिहटा(पटना)। बिहटा थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब बहपुरा-बिहटा मुख्य मार्ग स्थित मौलिनगर के चुनौटी कुआं के पास एक युवक का शव मिलने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही बिहटा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

मृतक की पहचान नारायणपुर निवासी चंदेश्वर राय के पुत्र जितेंद्र कुमार उर्फ माखो के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार जितेंद्र बीते मंगलवार की शाम कुछ दोस्तों से मिलने की बात कहकर घर से निकला था। रात देर तक उसके घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे स्थित चुनौटी कुआं के पास एक युवक का शव पड़ा देखा और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस तथा स्थानीय लोगों को दी। शव की पहचान होते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया और हर कोई इस घटना से स्तब्ध दिखा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जितेंद्र की हत्या उसके ही कुछ दोस्तों ने की और बाद में सबूत मिटाने के लिए शव को सुनसान जगह फेंककर फरार हो गए। उन्होंने पुलिस से आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।