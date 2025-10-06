पीयू की छात्रा सौम्या प्रकाश को माई भारत- एनएसएस अवार्ड से किया गया सम्मानित
पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा सौम्या प्रकाश को खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा माई भारत-एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान दिया। सौम्या ने एनएसएस में सक्रिय रूप से भाग लेकर सामाजिक कार्यों में बेहतर योगदान दिया है। यह पुरस्कार सौम्या के कठिन परिश्रम का फल है।
जागरण संवाददाता, पटना। पटना वीमेंस कालेज से स्नातक और वाणिज्य महाविद्यालय (पटना विश्वविद्यालय) से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली सौम्या प्रकाश को खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए माई भारत-एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने प्रदान किया है।
इस अवसर पर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय कुमार सिंह, डीन प्रो. अनिल कुमार और कार्यक्रम समन्वयक और वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. सुहेली मेहता ने बधाई दी है। सौम्या प्रकाश ने एनएसएस में शामिल होने के बाद से ही पटना वीमेंस कालेज में हर कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सभी सामाजिक कार्यों में सहभागिता और बेहतर नेतृत्व प्रदान किया।
राष्ट्रीय एकीकरण शिविर और पूर्व-गणतंत्र दिवस परेड में उनके टीम लीडर रहे डा अविनाश कुमार ने सौम्या प्रकाश को इस जीत पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि सौम्या शुरू से ही व्यवहारकुशल और अनुशासित स्वयंसेविका रही है। स्वच्छता कार्यक्रम का कोई कार्यक्रम रहा हो या किसी तरह की सांस्कृतिक गतिविधि रही हो सौम्या ने हर गतिविधि में बेहतर प्रदर्शन किया है।
उन्होंने कहा कि यह सौम्या के कठिन मेहनत और समर्पण का ही प्रतिफल है कि बिहार राज्य की ओर से दावेदारी के बाद उन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए चुना गया। पूर्व प्रोग्राम ऑफिसर डा अमृता, डा प्रेम कुमार पूर्व वरीय स्वयं सेविका सह जनरल सेक्रेटरी के साथ ही अन्य लोगों ने भी उन्हें बधाई दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।