संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमनाचक में मंगलवार की देर रात जयमाला की रस्म से ठीक पहले शादी समारोह रणक्षेत्र में बदल गया।

डीजे पर नाचने को लेकर बाराती और सराती पक्ष के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और गोलीबारी तक पहुंच गया।

इस दौरान चली गोली दूल्हे के भाई को लग गई। गोली चलते ही शादी समारोह में भगदड़ मच गई। खुशियों के बीच चीख-पुकार गूंजने लगी।

घायल युवक को आनन-फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

डांस के चलते हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, नौबतपुर निवासी नेहा कुमारी की शादी 25 नवंबर की रात डोमनाचक में होनी थी। नेहा अपने परिवार के साथ डोमनाचक में किराये के मकान में रहती हैं।

देर रात बारात दरवाजे पर पहुंची थी। दरवाजा लगाने की रस्म चल रही थी और जयमाला की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान डीजे पर बाराती नाच रहे थे।

डांस करने को लेकर दोनों पक्षों के युवकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए।

आरोप है कि इसी दौरान सराती पक्ष के डोमनाचक निवासी प्रदीप चन्द्रवंशी, पिता पप्पू कुमार ने गोली चला दी। गोली दूल्हे के भाई को लग गई।

तनाव के बीच पूरी हुईं शादी की रस्में

फायरिंग की आवाज सुनते ही समारोह में मौजूद लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। कुछ देर पहले तक जहां शादी के गीत और डीजे की धुन गूंज रही थी, वहां अफरातफरी का माहौल कायम हो गया।