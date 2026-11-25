जागरण संवाददाता, लखनऊ। पटना में तैनात बिहार के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रमेश कुमार को सीबीआई ने लखनऊ में आवास विकास परिषद की कालोनी वृंदावन से गिरफ्तार किया। रमेश कुमार को सीबीआई ने तीन लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा।

पटना में तैनात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रमेश कुमार को लखनऊ में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ा। रमेश कुमार पटना में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पद पर कार्यरत है और उसके पास लिक्विडेटिंग ऑफिसर की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है। रमेश स्क्रैप के ठेके में अड़ंगा डालकर कंपनी संचालक पर घूस देने का दबाव बना रहा था।

रमेश कुमार पर दस लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। एडवांस में तीन लाख रुपये लेते उसे मौके से सीबीआई ने धर दबोचा। कंपनी संचालक ने सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच से उसकी शिकायत की थी। योजना के अनुसार सीबीआई ने कंपनी संचालक को रमेश कुमार को वृंदावन इलाके में बुलाने का कहा था।